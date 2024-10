Le Prime Day baisse fortement le prix de ce laptop gaming surpuissant (RTX 4070, i9 13e gen, 32 Go de RAM…)

Si vous ne voulez presque pas faire de compromis pour jouer sur PC, il faut y mettre une importante somme d’argent. Cependant, des événements commerciaux, comme le Prime Day actuellement en cours sur Amazon, permettent de faire de sacrées économies sur le prix de sa future bécane, en témoigne le Dell G16 7630 avec 400 euros de réduction.

Les laptops gaming aux performances très élevées, autrement dit pour lire tous les jeux AAA en qualité Ultra, coûtent évidemment plus de 1 000 euros à l’heure actuelle. Le Dell G16 7630 en fait partie, mais le Prime Day d’Amazon vient fortement adoucir la facture finale grâce à 400 euros de remise immédiate.

Quelles sont les forces du Dell G16 7630 ?

Son écran de 16 pouces, Full HD+ à 240 Hz

Son surpuissant combo i9 13e gen + RTX 4070

Ses 32 Go de RAM et son SSD ultra rapide de 1 To

Au lieu de 1 899 euros en temps normal, le Dell G16 7630 est actuellement en promotion à 1 499 euros sur Amazon.

Un PC portable surpuissant, tout simplement

Le Dell G16 7630 n’est pas le puissant des ordinateurs portables dédiés au gaming, sinon il coûterait bien plus cher. Ses composants sont tout de même de dernière génération, notamment avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de RAM intégrés. Évidemment, moins performante qu’une 4080 ou une 4090, mais elle est déjà amplement suffisante pour espérer faire tourner la globalité de vos jeux en QHD à plus de 100 images par seconde.

Pour assurer encore de meilleures performances, on ne retrouve pas un processeur milieu de gamme, mais belle et bien ce qui se faisait de mieux sur la treizième génération des processeurs Intel Core, avec le i9-13900HX, cadencé à 5,40 GHz. Autant vous dire que ses nombreux cœurs vont fortement aider le GPU en jeu, mais il sera aussi très efficace pour du montage vidéo et de la retouche photo. Alors oui, on ne retrouve pas les derniers Ultra Core dans les entrailles du laptop gaming de Dell, mais les performances sont en adéquation avec le prix proposé aujourd’hui. Notez que le processeur seul coûte déjà plus de 600 euros !

Un écran au top pour jouer

Pour jouer sur PC portable, il faut un bon écran et le Dell G16 7630 saura gâter vos pupilles. Tout d’abord, on retrouve une grande diagonale de 16 pouces, avec de fines bordures autour de l’écran qui favorisent l’immersion. Ensuite, on a surtout une définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels), le sacro-saint sur PC, avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 240 Hz, soit 240 images par seconde. Bon, on pourrait regretter une dalle OLED, car ici LCD, mais ça serait chipoté.

Pour ce qui est de la connectique, elle est très complète à l’habitude d’un PC gaming, car souvent plus épais qu’un ultrabook. On retrouve trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, une entrée RJ45 et une prise casque. Notez d’ailleurs que l’espace de stockage est de 1 To, donc suffisant pour stocker plein de jeux de votre bibliothèque Steam, Epic et consorts. De plus, c’est un SSD NVMe, donc les temps de chargement seront beaucoup plus rapides que sur un SSD SATA.

