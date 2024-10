Ce laptop gaming HP avec une RTX 4050 est bradé à -40 % pendant le Prime Day

Pourquoi payer le prix fort pour un PC portable gamer puissant quand on peut en acheter un dotĂ© d’une RTX 4050, d’un Intel Core i5 de 12e gen et affichĂ© Ă un prix contenu ? C’est justement le cas du HP Victus 15-fa1001sf, que l’on trouve Ă 749 euros au lieu de 1 199 euros sur Amazon pendant son Prime Day.

Les gamers exigeants sont bien conscients qu’il faut gĂ©nĂ©ralement mettre le prix pour profiter d’un laptop gaming Ă©quipĂ© d’une configuration solide. Par exemple, le PC portable HP Victus 15-fa1001sf, avec sa RTX 4050 et son Intel Core i5 de 12e gen, est gĂ©nĂ©ralement affichĂ© Ă plus de 1 000 euros, ce qui est hors de prix pour certains. Mais heureusement, les pĂ©riodes de promotion comme le Prime Day existent et permettent aux joueurs au budget limitĂ© de se faire plaisir : par exemple, ce HP Victus 15 est proposĂ© Ă moins de 750 euros actuellement.

Ce qu’il faut retenir du HP Victus 15-fa1001sf

Une dalle IPS FHD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposĂ© Ă 1 199 euros, le PC portable gamer HP Victus 15-fa1001sf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 749 euros sur Amazon.

Un Ă©cran bien fluide

Alors que la majoritĂ© des PC portables gamer adoptent moult dĂ©tails gĂ©omĂ©triques, lignes anguleuses et Ă©paisses avec une bonne dose de rĂ©troĂ©clairage, certaines marques font le choix de concevoir des machines plus sobres et classiques, Ă l’image de HP avec son modèle Victus 15-fa1001sf. Ce dernier arbore ainsi un design plus minimaliste, avec un châssis gris mat assez passe-partout. Son poids de 2,2 kg le rapproche toutefois de bien d’autres laptops taillĂ©s pour le gaming, bien plus lourds que les ultrabooks notamment en raison de leurs composants puissants. Sur ce châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutĂ´t fournie avec un port USB-C SuperSpeed, deux ports USB-A SuperSpeed, un port HDMI 2.1, un port RJ-45 et une prise combo casque/micro.

CĂ´tĂ© Ă©cran, le HP Victus 15-fa1001sf intègre une dalle IPS de 15,6 pouces, qui offre des angles de vision bien ouverts et une bonne restitution de la palette de couleurs. La dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) permet quant Ă elle de profiter d’images bien nettes. Cerise sur le gâteau, l’Ă©cran est aussi dotĂ© d’un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, qui promet une fluiditĂ© exemplaire, indispensable pour les jeux rapides qui nĂ©cessitent une bonne rĂ©activitĂ©, comme les FPS.

Des composants puissants pour les combos nerveux

Ă€ l’intĂ©rieur de cette machine, se niche tout d’abord une RTX 4050, qui reprĂ©sente l’entrĂ©e de gamme de la sĂ©rie 4000. Ce qui ne l’empĂŞche pas de lancer des titres rĂ©cents AAA en 1080p, mĂŞme si sa VRAM de seulement 6 Go est un peu limite. Cette carte graphique nous fait heureusement bĂ©nĂ©ficier des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3 ; le premier permet de rendre les images plus rĂ©alistes, tandis que le deuxième va crĂ©er grâce Ă l’IA des images supplĂ©mentaires pour profiter d’un rendu plus dĂ©taillĂ© et net, tout en promettant des performances optimisĂ©es. Mais attention, pour garder un minimum de FPS, il ne faut pas en abuser.

CĂ´tĂ© CPU, on a droit Ă un Intel Core i5-12500H, dont le mode Turbo Boost peut atteindre 4,5 GHz. Certes, il ne s’agit pas de la dernière gĂ©nĂ©ration de processeurs Intel Core, mais les tâches devraient tout de mĂŞme s’enchaĂ®ner rapidement. Le tout est complĂ©tĂ© par 16 Go de RAM pour gĂ©rer le multitâche, ainsi que par un SSD de 512 Go, qui promet de rĂ©duire les temps de chargement des parties et d’accĂ©lĂ©rer les lancements du laptop. Enfin, Windows 11 est bel et bien de la partie. Et cĂ´tĂ© autonomie, n’espĂ©rez pas pouvoir rester longtemps loin d’une prise avec une telle configuration gourmande en ressources, mais la marque assure que la charge permet de rĂ©cupĂ©rer 50 % de la batterie en 30 minutes.

