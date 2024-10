Nakamura E-Summit 740 : jusqu’à 750 € de remise sur ce VTT électrique idéal pour les randonnées

Pour les cyclistes sportifs friands des randonnées en montagne ou en forêt, le vélo électrique Nakamura E-Summit 740 semble tout choisi. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir à très bon prix aujourd’hui grâce à une remise pouvant aller jusqu’à 750 euros selon l’offre choisie.

Le catalogue de VAE chez Intersport est très varié, et sa gamme Summit, pour « sommet » en français, représente la famille des VTTAE, ou vélo tout-terrain à assistance électrique. C’est le vélo de loisir par excellence lorsque l’on dispose d’un terrain propice, comme une forêt ou la montagne. Le E-Summit 740 en fait partie et son lot d’équipement lui assure fiabilité et confort. Il faut pouvoir y mettre les moyens, mais grâce à cette offre reconditionnée ou non, il peut vous revenir entre 750 et 200 euros moins cher.

Pourquoi choisir le Nakamura E-Summit 740 ?

Un VTT électrique avec un cadre ouvert pratique

Un capteur de couple puissant de 100 Nm

Une autonomie satisfaisante qui monte jusqu’Ã 70 km

Vendu à 1 699,99 euros chez Intersport, le vélo éléctrique Nakamura E-Summit 740 revient à 949 euros seulement en reconditionné sur le site Upway. Sachez tout de même que selon votre région, des aides financières sont mises à votre disposition pour faire encore plus chuter le prix de l’engin.

Au cas où il n’y aurait plus de stocks ci-dessus, vous pouvez aussi retrouver le E-Summit 740 neuf sur le site Intersport, en promotion à 1 499,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nakamura E-Summit 740. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTT confortable et rassurant

Le VTT E-Summit 740 de Intersport est à un plaisir à utiliser, notamment pour son cadre robuste en forme de U pour faciliter l’enjambement du vélo. Sur le modèle vendu par Upway, il s’agit d’un cadre semi-fermé. Au premier coup d’œil, il profite d’une conception soignée même si certaines soudures grossières viennent ternir l’esthétique.

Pour affronter les routes dénivelées sereinement, on a droit à une fourche d’un débattement de 130 mm, des pneus de 27,5 pouces et de grandes pédales. Parfait pour être à l’aise sur le bitume des villes que les chemins des forêts. Notez par ailleurs que ce VTTAE pèse tout de même un bon 22,8 kg.

De belles prestations pour partir en vadrouille en montagne

Idéale pour les sorties en montagne ou bien forêt, il s’appuie sur un couple de 100 Nm. De quoi être à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur les routes de randonnées que vous empruntez, qui peuvent être irrégulières, ou peu praticables. Bien évidemment, il n’ira pas au-delà des normes européennes de 25 km/h, mais il est un allié parfait pour ce genre de trajets, grâce à son dynamisme et ses reprises. Les pentes pourront être gravies sans perte de vitesse.

Autre bon point, et pas des moindres, le modèle E-Summit 740 est équipé d’une batterie amovible de 460 Wh directement intégrée dans le cadre en aluminium. Celle-ci promet, en théorie, une utilisation sur 70 km. Si le mode utilisé n’est pas indiqué, cela reste un rayon d’action très correct où il faudra prendre en compte le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.