Xiaomi continue la braderie au pré-Black Friday : les 19 deals à ne pas louper

Xiaomi est habitué à casser les prix tout au long de l’année, mais c’est encore plus le cas pendant le Black Friday. Dans cette sélection, vous trouverez les meilleures offres qui valent le coup.Â

S’il y a bien une marque à laquelle vous devez être attentive pendant le Black Friday 2024, c’est bien Xiaomi. La marque chinoise, connu pour ses produits Tech avec un excellent rapport qualité-prix, est bien présent pour l’évènement le plus attendu de l’année. Et comme les autres e-commerçants, elle n’hésite pas à brader de nombreux produits Tech : smartphones, tablettes, montres connectées, écouteurs sans fils, caméras connectées… Tout y est ! Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette liste des meilleures offres, selon la rédaction de Frandroid.

Les meilleures offres Xiaomi à l’avant-première du Black Friday

Xiaomi Smart Doorbell 3

Les sonnettes connectées sont pratiques et sécurisantes. La référence de Xiaomi est capable de filmer en 2K et se négocie à un meilleur prix lors du pré-Black Friday : 49 euros seulement.

La Xiaomi Smart Doorbell 3, c’est quoi ?

Une sonnette discrète avec un carillon inclus ;

Capable d’enregistrer en 2K + vision nocturne ;

Détecte les mouvements en temps réel

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, la sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3 ne coûte plus que 49,99 euros sur le site mi.com.

Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Le Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2 est un appareil qui surveille en continu les variations de la température et de l’humidité de votre intérieur. Parfait pour soulager vos allergies et protéger votre santé, le tout pour moins de 7 euros.

Les atouts du Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2

Un thermostat connecté, avec un écran E-Link de 3,7 pouces

Surveille la température et l’humidité de la pièce

Une autonomie d’un an

Le Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 est en ce moment en promotion à 6,99 euros sur le site du constructeur, au lieu de 9,99 euros habituellement.

Xiaomi Outdoor Camera BW300

La caméra de surveillance extérieure Xiaomi Outdoor Camera BW300 est une excellente solution pour se rassurer au quotidien. On l’apprécie même encore plus lorsqu’elle est disponible à moins de 50 euros pendant le pré-Black Firday.

Les avantages de la Xiaomi Outdoor Camera BW300

Une caméra extérieure, robuste et endurante

Des image nettes en 2K et une vision nocturne en couleur

Détecte les mouvements

Habituellement à 59,99 euros, la caméra de surveillance Xiaomi Outdoor Camera BW300 est remisée à 49,99 euros sur le site officiel.

Xiaomi LCD Writing Tablet

La Xiaomi LCD Writing Tablet est un petit appareil simple, léger et bien pratique pour les petits et les plus grands qui souhaiteraient dessiner de manière ludique et colorée, prendre des notes ou laisser des messages à destination des proches.

La Xiaomi LCD Writing Tablet en bref

Une grande dalle de 13,5 pouces

Une écriture en dégradé de couleurs grâce au stylet

Une autonomie d’un an

D’abord à 39,99 euros, la Xiaomi LCD Writing Tablet est en ce moment proposée à 19,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Xiaomi Mi Smart Clock

De nos jours, il est vrai que nous avons tendance à utiliser notre smartphone comme réveil. Xiaomi dispose d’une autre solution et propose son réveil connecté intelligent intégrant Google Assistant. Il a tout pour devenir un compagnon indispensable au quotidien. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est de retour en promotion.

Les points forts du réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock

Un format mini avec un écran de tactile de 4 pouces

Une compatibilité avec Google Assistant

La fonction Cast

De base à 59,99 euros, le réveil connecté Xiaomi Mi Smart Clock revient à seulement 39,99 euros sur le site mi.com.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Les rubans LED sont des éléments décoratifs de plus en plus prisés, car il est possible de les utiliser de plusieurs dizaines de façons. Xiaomi l’a bien compris en concevant le Smart Lightstrip Pro, un ruban LED intelligent aux possibilités de personnalisation très poussées qui est actuellement bien moins cher.

Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro, qu’est-ce que c’est ?

Une bande lumineuse avec variation de couleurs tous les 10 cm

Lumière réactive au son grâce à un micro intégré

Plus de 100 configurations personnalisées possibles

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Lightstrip Pro est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros en boutique officielle.

Xiaomi TV S Mini LED 2025

On s’attend à voir le nom de Xiaomi dans quasiment tous les domaines de la high-tech mais pas forcément dans celui des TV 4K. Récemment, le constructeur chinois a dévoilé ses TV S Mini LED 2025, des TV 4K avec dalle QLED, rétroéclairage Mini LED, une fiche technique qui a des arguments et surtout à un prix doux. Pendant ce Black November, le modèle de 75 pouces profite déjà de 100 euros de réduction.

Le Xiaomi TV S Mini LED 2025 est un téléviseur …

Avec une dalle Mini-LED QLED de 75 pouces à 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Le Xiaomi TV S Mini LED 2025 de 75 pouces est vendu à 1 099 euros mais en ce moment, on le trouve à 999 euros en boutique officielle.

Xiaomi Redmi Watch 4

La Redmi Watch 4 de Xiaomi est une montre plutôt agréable à l’œil en termes de design et pertinente en matière des données santé qu’elle mesure. Notée 7/10 par nos soins, la Redmi Watch 4 est un produit très correct pour son prix qui est baisse lors du Black Friday.

Les points positifs du Xiaomi Redmi Watch 4

Un bracelet confortable

La précision du GPS intégré et le capteur de fréquence cardiaque très correct

Une très bonne autonomie

La Xiaomi Redmi Watch 4 est lancée au prix de 99 euros, mais en ce moment, cette montre peut vous revenir à seulement 59 euros sur le site Cdiscount.

Pack Xiaomi Redmi 12 5G

En ce moment, vous pouvez mettre la main sur le Xiaomi Redmi 12, un smartphone entrée de gamme avec de très bons arguments (5G, écran 90 Hz, grosse batterie…), mais aussi sur une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Lite, légers et endurants, pour moins de 160 euros.

Le Xiaomi Redmi 12 5G, c’est quoi ?

Un écran FHD+ de 6,79 pouces + 90 Hz

Un SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh

Une paire d’écouteurs sans fil légers pour l’accompagner

Lancé seul à 219,99 euros, le Xiaomi Redmi 12 5G est actuellement inclus dans un pack disponible à 159,99 euros chez Boulanger, au lieu de 249,99 euros. Dans ce pack, on trouve aussi les écouteurs sans fil Xiaomi Buds 4 Lite, une coque et un verre trempé pour protéger l’écran.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est assez éloigné du petit prix connu de la série, mais il possède des caractéristiques poussées et devance même ses concurrents sur plusieurs points. Il offre un bon rapport qualité/prix, et perd 150 euros de son prix pendant le Black Friday.

Ce qui plaît sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Son bel écran

Ses performances au rendez-vous

Sa bonne autonomie et une bonne charge

Disponible à 449 euros dans sa configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se négocie en ce moment à seulement 301,90 euros sur le site officiel de la marque grâce à un coupon Black Friday à récupérer sur cette page.

Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro avance une fiche technique plutôt alléchante. Son écran rafraîchi à 144 Hz et sa charge ultra rapide font par exemple partie de ses atouts. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il coûte 300 euros de moins.

Un smartphone résolument haut de gamme

Des performances à la hauteur de tous les usages du quotidien

Une très appréciable charge rapide de 120 W

Des capacités photo dans la moyenne, mais qui profitent d’une grande polyvalence

Lancé à 999 euros, le Xiaomi 13T Pro (16 Go+1 To) est disponible en promotion à 699 euros chez Boulanger.

Xiaomi Smart Doorbell 3S

La Xiaomi Doorbell 3S est une sonnette connectée qui permet de voir et de parler avec vos visiteurs à la porte. Cette nouvelle référence qui filme en 2K se trouve déjà en promotion à l’occasion du pré-Black Friday.

Xiaomi Smart Doorbell 3S // Source : Frandroid

La Xiaomi Smart Doorbell 3S propose …

Une résolution 2K pour bien voir vos visiteurs

L’audio bidirectionnel, pour entendre et parler

La prise en charge de deux méthodes d’alim : batterie ou filaire

La Xiaomi Smart Doorbell 3S coûte 99,99 euros et passe à 89,99 euros. Alors oui, ce n’est « que » 10 euros de réduction, mais il s’agit du dernier modèle, et si vous êtes nouveau client sur le site, vous avez un coupon de 15 euros à utiliser.

Pack Xiaomi (humidificateur + radiateur + moniteur clock)

Xiaomi propose un pack avec un nom tout mignon : mon cocon douillet. Dedans, vous retrouvez un radiateur, un humidificateur d’air et un moniteur qui donne aussi l’heure. Le tout avec 80 euros de réduction directement sur le site officiel.

Qu’est-ce que l’on retrouve dans ce pack Xiaomi ?

Un radiateur d’une puissance de 2200W avec réchauffement rapide

Un humidificateur d’une capacité de 300 ml/h

Moniteur avec écran e-ink de 3,7″ et capteurs haute précision

Le radiateur, seul, coûte 99,99 euros. L’humidificateur, lui, est à 49,99 euros. Et le moniteur est affiché à 29,99 euros. Donc 179,97 euros, mais merci au pré Black Friday qui permet de commander le pack de trois pour 99,99 euros.

Xiaomi Poco F5 Pro

Le Xiaomi Poco F5 Pro est un smartphone qui mise tout sur les performances avec un Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi qu’un écran AMOLED haute résolution. Mais le plus impressionnant est son prix qui passe de 579 euros à 349 euros grâce au Black Friday.

Le Xiaomi POCO F5 Pro // Source : Frandroid

Les atouts du Xiaomi Poco F5 Pro

Des performances dignes des meilleurs smartphones

Une autonomie qui vient chatouiller les deux jours

Charge rapide 67W pour passer à 100 % en 50 minutes

Vendu de base 579 euros, le Poco F5 Pro devient beaucoup plus intéressant pendant ce Black Friday étendu et passe à 349,90 euros chez Amazon.

Xiaomi Pad 6

La tablette tactile Xiaomi Pad 6 est une excellente référence que l’on compte parmi nos modèles peu chers favoris. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est encore moins onéreuse pendant l’avant-première du Black Friday.

La Xiaomi Pad 6, une tablette qu’on choisit pour…

Sa dalle de 11 pouces à 144 Hz

Ses bonnes performances en jeu

Et sa bonne autonomie

Lancée à 400,20 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 (6 + 128 Go) est en ce moment remisée à 280,20 euros sur la boutique officielle.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G

La Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 est une tablette récente sur le marché. Une tablette à petit prix qui est une version revue de la Redmi Pad SE. Les dimensions sont réduites pour qu’elle vous accompagne dans tous vos déplacements et elle se destine à un usage autour du divertissement.

Les points positifs Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G

Compacte et facile à transporter

Fluide grâce à son taux de rafraichissement à 90 Hz

Endurante pour de petits usages

Au lieu de 180,20 euros, la version 4 + 64 Go de la Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 4G est en ce moment proposée à 150,20 euros sur le site officiel.

Xiaomi Robot Vacuum E12

On a déjà vu des robots aspirateurs multifonctionnels avec station d’entretien pour un prix avoisinant les 1 000 euros, mais il existe également des modèles d’entrée de gamme, moins performants certes, mais beaucoup plus abordables. On en trouve notamment chez Xiaomi tel que ce Robot Vacuum E12 doté d’une bonne puissance d’aspiration et même d’une fonction lavage.

Les points forts du Xiaomi Robot Vacuum E12

Une puissance d’aspiration de 4 000 Pa

Fonction lavage avec son réservoir d’eau de 400 ml

Compatible avec les assistants Google et Alexa

Autonomie de 110 minutes

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum E12 est maintenant disponible en promotion à seulement 84,99 euros en boutique officielle.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5 L

Le terme Air Fryer ne vous est pas familier ? Ces appareils ressemblent à une friteuse, mais fonctionne autrement. Elles permettent de faire « frire » les aliments à l’air chaud sans matière grasse. De quoi cuisiner sainement et simplement. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer ne coûte pas plus de 65 euros.

Le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5 L en quelques mots

Une grande capacité pour toute la famille : 6.5 L

Programmation, réglage de la témpérature et de la durée avec l’écran LCD

Compact et simple d’utilisation

De base à 99 euros, le Xiaomi Smart Air Fryer 6.5 L se négocie en ce moment à 64 euros sur le site officiel.

Xiaomi Vacuum X20+

Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est un aspirateur robot qui cumule les bons points, entre sa bonne puissance d’aspiration, sa fonction lavage, et sa station de vidange, il a de quoi soulager vos corvées de ménage. En ce moment, il coûte 30 euros de moins.

Pourquoi choisir le Xiaomi Vacuum X20+ ?

Un aspirateur qui aspire et lave efficacement

Un système de navigation pour bien se repérer et éviter les obstacles

Une station de vidage automatique

Au départ à 399 euros, le Xiaomi Robot Vacuum X20+ voit son prix passer à 369 euros sur le site de la marque.

