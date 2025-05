Galaxy Watch 7 : la montre connectée premium de Samsung revient à moitié prix aujourd’hui

La Samsung Galaxy Watch 7 est sortie il y a un moment déjà, c’était lété dernier, mais c’est à cette période qu’elle se vend à un meilleur prix : lancée à 319 euros, la voilà en promotion à seulement 144 euros seulement grâce à un code promo chez AliExpress.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Samsung profite généralement de l’été pour annoncer ses nouveaux produits wearables, dont les prochaines montres connectées, la Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic. Mais si vous ne souhaitez pas attendre d’ici là, la Galaxy Watch 7 reste une bonne référence et compte parmi les meilleurs modèles sous Wear OS. Après des mois sur le marché, il est possible aujourd’hui de se la procurer à moitié prix.

Pourquoi on recommande la Samsung Galaxy Watch 7 ?

Son joli design et son écran de bonne facture

Ses fonctions avancées pour le sport

Son très bon suivi de fréquence cardiaque

Vendu à 319 euros à sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm, Bluetooth) est en ce moment remisée à 164,04 euros sur AliExpress, mais grâce au code promo FRSS20, elle passe à seulement 144 euros.

Une montre légère, confortable avec des finitions soignées

Samsung ne révolutionne clairement pas le design de ses montres avec la Galaxy Watch 7. Elle reprend le look du modèle précédent, avec les mêmes dimensions et le boîtier en aluminium. Elle intègre une dalle ronde AMOLED avec une belle définition et particulièrement lumineuse même en extérieur en plein soleil.

La montre tourne sous WearOS et est suffisamment puissante pour proposer une bonne fluidité tout au long de la journée. On peut y installer tout à un tas d’applications, envoyer des messages, passer des appels, recevoir toutes ses notifications sur la montre directement. De quoi (un peu) se déconnecter d’un smartphone qu’on a tendance à sortir tout le temps.

Un bon suivi sport et santé, mais un GPS capricieux

Là où ça change c’est au niveau des composants et des capteurs, notamment le nouveau capteur cardiaque BioActive. Il est plus large et intègre 13 LEDs au lieu de 5, ce qui permet d’avoir des mesures beaucoup plus précises.

Vous retrouvez également des capteurs de températures et d’altitude, une boussole, un accéléromètre, un gyroscope, un électrocardiogramme, un capteur de tension, de composition corporelle et un GPS. Cependant, ce dernier s’est révélé plutôt mauvais lors de notre test et à tendance à largement surestimer la distance parcourue. Il vaut mieux privilégier le GPS de votre smartphone pour avoir un tracé plus précis.

Côté santé, vous aurez un suivi de votre sommeil. La montre mesure vos phases de sommeil et votre récupération totale.

Enfin, sur l’autonomie, la Watch 7 est équipée d’une batterie de 300 mAh pour le modèle 40 mm. Lors de notre test, nous avons tenu 35 heures, soit une journée et demie. Le tout avec le suivi de fréquence cardiaque et du stress en permanence, avec la mesure de SpO2 et de température la nuit et en activant le mode d’affichage always-on.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 7.

Si vous voulez comparer la Samsung Galaxy Watch 7 avec ce qui se fait de mieux sur le marché sur cette tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.