Offre Black Friday éclair : ce PC gamer MSI avec une RTX 4060 baisse de 350 € le temps d’une journée

Ce PC, c’est le MSI Thin A15, un modèle conçu pour les jeux vidéo en particulier, pour les usages soutenus en général. Et pendant quelques heures, il est en promo à -32% chez Fnac.

Il y a des PC portables pour toutes les utilisations : les modèles endurants pour travailler toute la journée sans chercher de charger, les PC légers pour aller en cours avec et prendre des notes sans prise de tête, les polyvalents pour un usage mixte au quotidien et bien sûr : les PC gaming. Ces machines sont consacrées aux jeux et embarquent une carte graphique dédiée, ainsi qu’une puissance de feu supérieure. Donc théoriquement, ils peuvent tout faire. Comme ce MSI Thin A15, qui plus est quand il est en promotion spéciale Black Friday Week, sauf qu’ici ce n’est valable que 24h pendant lesquelles il est à -350 €.

Les points forts du MSI Thin A15

L’écran Full HD de 15,6″ peut afficher jusqu’à 144 images/seconde

La carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go GDDR6

Un poids inférieur à 2 kg (1,87 kg), une prouesse pour une machine gaming

Jusque-là vendu 1099,99 euros, le MSI Thin A15 passe en promo flash/surprise chez Fnac où vous avez 24h chrono, comme Jack Bauer, pour l’acheter à 749,99 euros.

Des composants puissants dans un mouchoir de poche

1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud, à vie Marre de recevoir des messages d’espace de stockage dans le Cloud saturé ? Avec pCloud, vous ne payez qu’une fois et vous disposez de 1, 2 ou 10 To d’espace de stockage dans le Cloud, à vie.

Vous connaissez l’adage « qui peut le plus, peut le moins » ? Et bien il serait possible de l’appliquer à un PC portable comme le MSI Thin A15. Car c’est un ordinateur portable puissant conçu, de base, pour les jeux vidéo, mais rien ni personne ne vous empêchera de faire autre chose dessus. Donc si vous cherchez une machine capable de quasiment tout lancer et tout exécuter de façon fluide.

C’est pour ça que vous pouvez compter sur ce PC portable, qui porte bien son nom (thin = fin) puisqu’il mesure 35,9 x 25,4 x 2,1 cm pour 1870g. Des dimensions relativement fines pour une machine qui embarque un composant supplémentaire de taille par rapport à un autre PC : une carte graphique, même si elle est au format portable.

Une configuration qui ne laisse pas de marbre

Hop, on appuie sur le bouton Power et on plonge nos yeux dans l’écran Full HD de 15,6″ qui va nous faire vivre de grandes aventures vidéoludiques. Un bien bel écran, qui manque peut-être un peu de luminosité si vous comptez jouer en extérieur (qui fait ça ?) mais qui peut surtout monter à 144 images/seconde si le jeu peut le faire.

Il tourne avec une belle team de composants : un processeur AMD Ryzen 5 7535HS cadencé à 3,3 GHz, accompagné de 16 Go de RAM DDR5 qu’il est possible de booster jusqu’à 64 Go, un SSD de 512 Go avec Windows 11 dessus et la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM GDDR6.

Vous retrouvez trois port USB 3.2 Gen1 et un port USB-C 3.2 Gen2 qui fait aussi DisplayPort et Power Delivery 3.0, ainsi qu’un port HDMI 2.1 compatible 8K 60 Hz. Si avec ça vous n’en prenez pas plein les yeux… Bon et petite précision qui va sans dire, mais si vous ne faites que jouer, la batterie va fondre comme neige au soleil donc n’espérez pas passer les 3h, ça va être compliqué.

Comme pour tout, il existe différents PC portables gaming, avec des configurations plus ou moins puissantes. Retrouvez les meilleurs de leur catégorie dans notre sélection.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.