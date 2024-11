Le SSD interne 2 To WD_Black SN850X, idéal pour la PS5, revient à un excellent prix pour le Black Friday

Le SSD NVMe PCIe 4.0 WD_Black SN850X est une rĂ©fĂ©rence performante vers laquelle les joueurs sur PS5 peuvent tout Ă fait se tourner, s’ils souhaitent augmenter la capacitĂ© de stockage de leur console. IdĂ©al aussi pour les PC un peu trop lents, ce SSD interne est proposĂ© Ă 129,99 euros au lieu de 365,99 euros sur Amazon, Ă l’occasion du Black Friday.

Le puissant WD_Black SN850X est un SSD NVMe PCIe Gen 4 qui peut s’installer dans les entrailles d’un PC un peu trop lent qui a besoin d’un bon coup de boost, mais aussi dans celles d’une PS5 dont le stockage natif exploitable est assez peu gĂ©nĂ©reux au goĂ»t des joueurs assidus. Le premier atout de ce SSD interne ? Le prix de son modèle 2 To, qui ne dĂ©passe pas les 130 euros Ă l’occasion du très attendu Black Friday.

Les points forts du SSD WD_Black SN850X

Un SSD NVMe PCIe Gen 4 avec une grosse capacité de stockage

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Compatible PS5

Aupavant affichĂ© Ă 365,99 euros, mais affichĂ© Ă 159,99 euros sur ces 30 derniers jours, le SSD interne WD_Black SN850X 2 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă seulement 129,99 euros sur Amazon.

Un modèle bien véloce

Le SSD interne WD_Black SN850X est donc un modèle NVMe en interface PCIe 4.0 qui a la particularitĂ© d’ĂŞtre rapide, et mĂŞme l’un des plus vĂ©loces que l’on puisse trouver sur le marchĂ© aujourd’hui. La preuve avec ses vitesses de transfert Ă©levĂ©es : son dĂ©bit de lecture peut grimper jusqu’à 7 300 Mo/s, tandis que son dĂ©bit d’Ă©criture peut atteindre 6 600 Mo/s. Autant dire que ce SSD promet une belle rĂ©activitĂ© et une rapiditĂ© assurĂ©e dans le montage vidĂ©o, la conception 3D ou encore le gaming, avec en prime des temps de chargement rĂ©duits et des lancements accĂ©lĂ©rĂ©s.

CĂ´tĂ© stockage, on a droit Ă 2 000 Go, soit 2 To, une capacitĂ© plus que gĂ©nĂ©reuse qui permet d’installer une grande quantitĂ© de fichiers ou de jeux sur une PS5, par exemple. Et c’est une très bonne chose, puisque le stockage natif exploitable de cette console next-gen s’Ă©lève Ă seulement 667 Go. C’est peu, quand on sait que la majoritĂ© des titres AAA rĂ©cents pèsent 100 Go…

Parfait pour la PS5, mais…

Comme indiquĂ© ci-dessous, le WD_Black SN850X peut tout Ă fait s’installer au cĹ“ur d’une PS5, puisqu’il rĂ©pond Ă toutes les exigences de Sony concernant les SSD adaptĂ©s Ă sa console. D’abord, il s’agit bel et bien d’un SSD NVMe PCIe Gen 4. CĂ´tĂ© vitesses, le constructeur impose des dĂ©bits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Avec ses 7 300 Mo/s, le SSD interne de Western Digital est tout Ă fait lĂ©gitime. Notez toutefois que son installation est un peu dĂ©licate, mais rassurez-vous : cet article vous guidera pas Ă pas.

En revanche, retenez que le modèle prĂ©sentĂ© ici n’est pas Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique. Une version avec existe, mais elle est naturellement plus coĂ»teuse. Sachez cependant qu’il est fortement recommandĂ© d’avoir un dissipateur thermique avec son SSD, et ce, afin d’Ă©viter tout phĂ©nomène de surchauffe de la PS5, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine.

