Oppo Reno 12 5G : un bon smartphone avec écran 120 Hz et une bonne dose d’IA pour pas trop cher

C’est avec sa gamme Reno 12 qu’Oppo a fait son grand retour en France cet été. La version classique, l’Oppo Reno 12, un smartphone très bien équipé, est d’ailleurs en promotion sur Amazon : son prix y passe de 439 euros à 329 euros grâce à un coupon de réduction.

Pour marquer son retour en France après avoir cessé ses activités sur notre territoire, Oppo a présenté cet été sa série de smartphones Reno 12, composée d’une version Pro et d’une version classique. Et c’est ce dernier modèle qui nous intéresse aujourd’hui. Ce smartphone qui embarque un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz, de nombreuses fonctions IA ou encore une grosse batterie, nous convainc en effet grâce à son rapport qualité-prix qui s’améliore grâce à une belle promotion.

Les points forts de l’Oppo Reno 12 5G

Une dalle AMOLED de 6,7 pouces + 120 Hz

ColorOS 14.1 avec l’IA

Une bonne autonomie

Initialement proposé à 439 euros, l’Oppo Reno 12 5G peut aujourd’hui vous revenir à 329 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un bel écran, qu’on peut même utiliser sous la pluie

L’Oppo Reno 12 est un smartphone qui promet tout d’abord une prise en main confortable et agréable avec son poids plume de 177 g et son châssis ultra-fin de seulement 7,57 mm d’épaisseur. La marque n’a pas non plus négligé sa solidité puisqu’on a ici droit à une protection Corning Gorilla Glass 7i+, qui permet d’éviter les rayures sur l’écran. Autre point fort de ce design, un peu plus intriguant, que l’on retrouve aussi sur la version Pro : la fonction Splash Touch, qui permet à l’écran tactile de répondre correctement même s’il est mouillé par des gouttes de pluie. Cela fonctionnait déjà à merveille sur le Reno 12 Pro.

Côté écran, on a droit à une belle dalle AMOLED de 6,7 pouces qui supporte en plus un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Autant dire que la fluidité devrait ici être exemplaire. On profite par ailleurs d’un rapport corps-écran de 93,20 % grâce aux bordures très fines. Oppo annonce également une couverture du spectre DCI-P3 de 100 %, soit l’assurance d’une palette de couleurs très étendue, ainsi qu’une luminosité maximale de 600 cd/m², avec un pic à 1 200 cd/m² en plein soleil.

Un smartphone avec plein d’IA dans

Côté performances, l’Oppo Reno 12 renferme une puce MediaTek Dimensity 7300-Energy, épaulée par 12 Go de RAM et complétée par 256 Go de stockage. On retrouve le même processeur dans le Reno 12 Pro, qui faisait des merveilles dans les usages quotidiens, avec une bonne fluidité constante. Mais ce qu’on va encore plus apprécier dans ce smartphone, c’est son interface ColorOS 14.1, basée sur Android 14, qui fourmille d’options intéressantes, mais aussi et surtout de fonctions d’intelligence artificielle. Côté photo, on pourra par exemple profiter de la fameuse gomme magique. Seul bémol côté logiciel : Oppo ne prévoit que trois mises à jour majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Concernant sa partie photo, l’Oppo Reno 12 est équipé d’un bloc comprenant un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. On aurait cependant aimé avoir un téléobjectif comme sur la version Pro. Notons tout de même la présence des Live Photos, une fonction bien sympathique empruntée à Apple. Enfin, côté autonomie, l’Oppo Reno 12 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, qui promet donc une autonomie plus que correcte, et peut être rechargé avec une puissance maximale de 80 W grâce à la technologie SuperVOOC.

