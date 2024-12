Élue meilleure action cam aux Frandroid Awards 2024, la DJI Osmo Action 5 Pro est déjà en promotion avec deux batteries supplémentaires offertes

Sortie en frontale face à la GoPro Hero 13 Black en septembre 2024, la DJI Osmo Action 5 Pro s’affiche aujourd’hui chez Amazon avec deux batteries en plus, pour le prix de la cam seule.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Tous les ans, en fin d’année, la rédaction de Frandroid élit le meilleur appareil de sa catégorie, ce sont les Frandroid Awards 2024. Cette année, dans la catégorie des action cam, c’est la DJI Osmo Action 5 Pro qui a remporté le prix. Avec une note de 9/10 dans nos colonnes et des qualités qui ne font que s’accumuler, c’est on ne peut plus mérité. Alors la retrouver chez Amazon avec deux batteries supplémentaires pour 379 euros, c’est l’occasion de s’équiper avec de l’excellent matériel.

Les points forts de la DJI Osmo Action 5 Pro

Les deux écrans tactiles réagissent au doigt et à l’oeil

Elle est étanche jusqu’à 20 mètres

2h d’autonomie en 4K@30 fps, 3h en 1080p

Seule, la DJI Osmo Action 5 Pro coûte 379 euros. C’est le prix qui est affiché ici alors qu’elle est vendue avec deux batteries supplémentaires, ce qui les porte au nombre de 3 en tout. Alors que normalement, tout ce beau monde coûte 434 euros.

On ne fait pas mieux en termes d’action cam cette année

DJI a fait de sacrés progrès depuis ces cinq dernières années. Au point de rattraper, égaler puis même dépasser ce que propose la principale concurrence, à savoir GoPro. Elle le prouve dès son châssis premium, qui mesure 70,5 x 44,2 x 32,8 mm pour seulement 146 grammes. Elle est équipée de deux écrans tactiles : un à l’avant, l’autre à l’arrière.

Ce sont des modèles OLED, là où la génération précédente se contentait de LCD. Ils sont très lumineux et à seulement 50%, ils suffisent amplement à une utilisation en plein soleil. En plus de ça, elle est étanche jusqu’à 20 mètres, et ce, sans caisson supplémentaire. Ce qui, à titre de comparaison, représente le double de ce que propose la GoPro Hero 13 Black.

De la 4K de qualité pour immortaliser vos aventures

L’action cam DJI Osmo Action 5 Pro est capable de prendre des vidéos et des photos, avec un capteur là aussi plus grand que la concurrence : 1/1,3″ avec une caméra de 40 Mpx pour filmer, au max, en 4K@120 fps. C’est peut-être là son seul petit défaut : elle est capée à la 4K et ne propose pas de 6 ou 8K, là où les autres peuvent le faire. Mais avouez que de la 4K de cette qualité reste amplement suffisante.

En dehors de ça, vous allez découvrir de nombreuses options pour améliorer le rendu vidéo, avec la stabilisation vidéo, le suivi de sujet, le timelapse, l’hyperlapse et le ralenti. Vous avez en plus 40 Go de stockage natif, sans compter ce que vous pouvez rajouter avec une carte microSD. Elle n’a définitivement pas volé son statut de meilleure action cam de 2024.

Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur la DJI Osmo Action 5 Pro via notre test complet. Et ainsi mieux comprendre ce qui lui vaut tout ces éloges.

En plus des Frandroid Awards, la DJO Osmo Action 5 Pro truste la première place du podium de notre guide d’achat des meilleures action cam. Dans celui-ci, vous pouvez retrouver d’autres modèles qui peuvent plus coller à vos besoins et votre budget.

