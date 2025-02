L’Apple Mac mini M4 est déjà de retour en promotion, mais seulement aujourd’hui

Le rĂ©cent Apple Mac mini M4 est un appareil compact, mais très puissant, qui peut concurrencer les PC sans rougir. Il bĂ©nĂ©ficie en plus d’un excellent rapport qualitĂ©-prix, qui s’amĂ©liore aujourd’hui grâce Ă un code promo, le faisant passer de 699 euros Ă 649 euros.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On ne va pas y aller par quatre chemins : le Mac mini M4 d’Apple, arrivĂ© sur le marchĂ© en 2024, est probablement l’appareil le plus intĂ©ressant du catalogue de la firme californienne, qui nous avait dĂ©jĂ bluffĂ©s avec son Mac mini M2 puissant. Force est de constater qu’en 2024, Apple a fait mieux, avec un Mac mini toujours aussi compact, mais encore plus performant. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut trouver ce Mac mini M4 avec 50 euros de remise aujourd’hui.

Les points forts de l’Apple Mac mini M4

Son rapport qualité-prix

Son format très compact

Sa puissante puce M4

LancĂ© Ă 699 euros, l’Apple Mac mini M4 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN50, valable uniquement aujourd’hui.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Apple Mac mini M4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Encore plus petit et pratique

Alors que le Mac mini M2 nous offrait dĂ©jĂ un châssis compact de 19,7 x 19,7 cm, Apple n’avait alors pas dit son dernier mot et nous propose dĂ©sormais un Mac mini M4, conçu entièrement autour de l’architecture Apple Silicon, encore plus petit, mĂŞme s’il gagne un peu en hauteur (5 cm contre 3,5 cm). Son châssis ne mesure que 12,7 x 12,7 cm, et son poids ne dĂ©passe pas les 67 g. On a donc lĂ un appareil que l’on peut transporter très facilement, ce qui n’est clairement pas le cas de tous les PC. Il est mĂŞme si compact que l’on peut aisĂ©ment imaginer l’emporter dans son sac en voyage ou simplement le bouger d’une pièce Ă une autre.

CĂ´tĂ© connectique, pas de gros bloc chargeur Ă la sortie de l’appareil, mais un simple câble standard Ă deux pĂ´les. Ă€ l’arrière du Mac mini M4, on trouve par ailleurs un port RJ45 Ethernet, un port HDMI et trois ports USB-C (40 Gbit/s) ; et Ă l’avant, un port casque jack 3,5 mm et deux ports USB-C (10 Gbit/s). Vous l’aurez remarquĂ©, Apple a ici fait l’impasse sur les ports USB-A. Vous devrez donc si besoin vous Ă©quiper d’un adaptateur ou d’un hub USB. Autrement, la marque n’a pas pris la peine d’intĂ©grer un microphone Ă son Mac mini, ce qui nous empĂŞche de dialoguer avec Siri, par exemple. PlutĂ´t Ă©tonnant pour un produit Apple.

Une belle puissance sous le capot

Le Mac mini M4 intègre nativement la version 2024 de macOS, Ă savoir macOS Sequoia. Avec ce logiciel, Apple a souhaitĂ© optimiser les performances de son système, tout en proposant davantage d’options de personnalisation. Toutefois, ne vous attendez pas Ă profiter dès maintenant d’Apple Intelligence, les outils d’IA gĂ©nĂ©rative de l’entreprise, puisqu’elle ne les propose pas encore en français et en France. Et selon la presse amĂ©ricaine, la solution d’Apple n’est pas très convaincante pour le moment, donc c’est peut-ĂŞtre un mal pour un bien ici.

Concernant les performances du Mac mini M4, ce dernier renferme, comme son nom l’indique, une puce Apple M4, qui Ă©quipe dĂ©jĂ les iPad Pro et la majoritĂ© des Mac. Elle est fabriquĂ©e par TSMC avec le procĂ©dĂ© N3E (3 nm), intègre 3 Ă 4 cĹ“urs performance, 4 Ă 6 cĹ“urs Ă Ă©conomie d’énergie, une partie graphique de 8 Ă 10 cĹ“urs et un nouveau Neural Engine de 16 cĹ“urs pour les fonctions Apple Intelligence. C’est d’ailleurs pour ce dernier que le Mac mini intègre au minimum 16 Go de mĂ©moire unifiĂ©e au lieu de 8 Go.

Au quotidien, le Mac mini M4 se rĂ©vèle suffisamment puissant pour la plupart des taches bureautiques, ainsi que pour de la retouche photo et vidĂ©o lĂ©gère, mais gare aux tâches trop complexes, qu’il ne pourra pas gĂ©rer de la meilleure des manières. CĂ´tĂ© jeu, les performances ne sont pas similaires Ă celles offertes par un PC de jeu, mais on peut bel et bien lancer quelques titres avec le Mac mini, mais en rĂ©glant Ă la baisse les paramètres graphiques.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’Apple Mac mini M4.

Ă€ lire aussi :

MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini… quels sont les meilleurs MacBook et Mac de bureau ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.