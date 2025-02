Le nouveau bracelet connecté haut de gamme de Xiaomi est déjà en promotion

Xiaomi a préféré attendre la fin des soldes pour baisser le prix de son nouveau bracelet connecté haut de gamme, le Smart Band 9 Pro. Un modèle avec suivi GPS qui passe de 79 euros à 69 euros sur le site officiel.

Xiaomi Smart Band 9 Pro // Source : mi.com

Dans son catalogue de produits Tech, Xiaomi compte un bon nombre de bracelets connectĂ©s, dont le Smart Band 9 Pro. Il s’agit de la version la plus haut de gamme des trois « Smart Band 9 » de la marque. Il se dĂ©marque par la prĂ©sence d’une puce GPS, qui permet d’offrir un meilleur suivi sportif. DĂ©jĂ avec un tarif attractif, le voilĂ encore moins cher après 10 euros de remise sur le site officiel.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Band 9 Pro

Un bracelet discret et léger, avec écran Amoled de 1,74 pouce

Un suivi complet de la santé et du sport avec un suivi GPS

Une autonomie solide : jusqu’Ă 21 jours

LancĂ© il y a peu au prix de 79,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 69,99 euros sur la boutique officielle.

Une taille d’Ă©cran confortable et bien lumineux

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro se diffĂ©rencie de ses petits frères, en adoptant un format plus rectangulaire et d’un Ă©cran plus Ă©largi. On dĂ©couvre un grand Ă©cran Amoled de 1,74 pouce affichant une dĂ©finition de 336 Ă— 480 pixels avec des bordures lĂ©gèrement rabotĂ©es. La navigation se fera facilement et vous pourrez parcourir le menu sans peine, mĂŞme en plein soleil grâce Ă sa luminositĂ© de 1 200 cd/m². Il y a mĂŞme un capteur de luminositĂ© automatique.

Ă€ cĂ´tĂ© de son prĂ©dĂ©cesseur, le look ne change pas grandement. Au poignet, on a un bracelet discret et lĂ©ger avec son gabarit de 43,3 Ă— 32,5 Ă— 10,8 mm et son poids de 42,5 g. Ă€ noter, qu’il peut ĂŞtre immergĂ© jusqu’Ă 50 mètres de profondeur. Vous pourrez donc le porter sans souci lors de vos sessions de nage Ă la piscine.

Taillé pour le suivi sportif

Pour assurer un bon suivi d’activitĂ©, le Smart Band 9 Pro intègre un accĂ©lĂ©romètre, un gyroscope, un capteur optique de frĂ©quence cardiaque, une boussole et un oxymètre de pouls pour mesurer la SpO2. Il est aussi compatible avec les principales constellations de gĂ©olocalisations GNSS : GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. D’après la firme chinoise, la prĂ©cision de positionnement a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e de 33 % par rapport au Smart Band 8 Pro. Il devrait donc proposer un suivi prĂ©cis des itinĂ©raires d’entraĂ®nement indĂ©pendamment de votre smartphone, ce qui en fait le compagnon idĂ©al pour les entraĂ®nements sportifs en extĂ©rieur.

Il prend en charge plus de 150 modes sport, donc 15 activitĂ©s sportives avec un suivi plus complet comme la course Ă pied, la marche, la natation, le vĂ©lo elliptique, le yoga, le rameur ou encore la musculation. Enfin, il pourra vous accompagner au quotidien grâce Ă sa bonne endurance. En effet, d’après le constructeur, il est capable de tenir jusqu’à 21 jours en mode standard ou jusqu’à 10 jours avec affichage always-on grâce Ă la batterie de 350 mAh.

