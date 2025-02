Le prix est quasi divisé par deux pour ce TV QLED 4K Samsung de 85 pouces, compatible 100 Hz et HDR10+

Avec le Samsung TQ85Q70D dans votre salon, vous profitez d’un large écran QLED rafraichit à 100 Hz avec toutes vos plateformes de streaming, Google Assistant, Bixby et AirPlay, à retrouver à 1 299,99 euros au lieu de 2 499,99 euros.

La gamme de téléviseurs dont est issu ce modèle TQ85Q70D de chez Samsung a été dévoilée en 2024, pour une mise sur le marché en juin de la même année. Vous avez donc là un téléviseur qui n’a même pas encore un an, ce qui implique qu’il bénéficie de technologies récentes d’amélioration de l’image grâce à l’IA (4K IA Upscaling), une flopée d’options pour le gaming et même pour l’audio. Ce téléviseur est actuellement en promotion avec 48 % de réduction chez Carrefour.

Les points forts du Samsung TQ85Q70D

Il est compatible FreeSync, ALLM et possède un port HDMI 2.1

Le processeur Quantum 4K gère bien l’IA

La technologie Xcelerator 120 Hz fait monter les FPS à 120 pour le gaming

Carrefour propose une belle remise de 1200 euros sur le Samsung TQ85Q70D, et ce n’est pas de refus puisque le prix de base de ce téléviseur est de 2 499,99 euros. Ce qui vous permet de le commander pour 1 299,99 euros.

Un téléviseur pour les films, séries et jeux vidéo

Cette version du Samsung Q70D est celle qui fait 85 pouces, soit une diagonale de 216 centimètres. Les bords sont fins et le tout est posé sur un pied central qui surélève l’écran de 7 cm. Ça laisse de la place pour glisser une petite barre de son en dessous. À l’arrière, vous retrouvez 4 entrées HDMI 2.1 dont une seule qui soit compatible eARC. Sans oublier la prise d’antenne et le satellite ainsi que deux prises USB pour lire vos contenus multimédias.

Vous bénéficiez d’une image Ultra HD, qu’on appelle à tort 4K pour le grand public, avec une dalle LCD et un système de rétroéclairage Direct LED. Ce qui permet de mieux gérer le contraste et limiter les effets de blooming. Par contre, et c’est un peu dommage, si vous vous décalez de la position centrale face à l’écran, les contrastes baissent et les couleurs perdent en vivacité. Heureusement, plusieurs modes d’image permettent de régler l’affichage comme bon vous semble, malgré l’absence de compatibilité Dolby Vision. On vous conseille d’ailleurs le mode Filmmaker, sûrement le plus fidèle et chaleureux.

Tizen OS affiche une interface agréable à parcourir

Pour naviguer dans les menus du Samsung TQ85Q70D, vous avez une télécommande compacte où se retrouvent les boutons classiques ainsi que les touches de raccourcis pour Netflix, Prime Video, Disney+ et Samsung TV Plus. Il y a aussi un bouton micro pour utiliser les assistants vocaux Bixby ou Google. Par contre, c’est dommage, elle n’est pas rétroéclairée.

L’OS du TV est celui de Samsung, à savoir Tizen OS. Il est rapide, fiable et offre l’accès facile à toutes formes de divertissement. D’ailleurs, l’image affichée est nativement à 100 Hz, mais si vous comptez jouer, la fonction Motion Xcelerator permet de faire monter ce chiffre à 120 Hz. Certains modèles de la concurrence vont jusqu’à 144 Hz, mais 120 Hz suffisent amplement pour les consoles modernes.

Vous pouvez découvrir ce téléviseur sous toutes ses coutures dans notre test de la version 65 pouces. Celui-ci est valable pour les 55, 75 et donc 85 pouces, comme celui présenté ici.

