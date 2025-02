Streaming, gaming ou télétravail, ce forfait 5G à bon prix s’adapte à vos besoins

Le forfait Le Grand de Prixtel est une offre mobile flexible avec jusqu’Ă 200 Go de data et la 5G incluse, Ă partir de seulement 8,99 euros par mois. Payez uniquement ce que vous consommez, tout en profitant d’un rĂ©seau performant.

Le forfait Le Grand de Prixtel propose une offre mobile illimitĂ©e Ă partir de 8,99 euros par mois, avec une tarification flexible selon votre consommation. Cette offre inclut entre 150 et 200 Go de data en 5G, dont 25 Go utilisables en roaming, les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s depuis la France, l’Union europĂ©enne et les DOM.

C’est quoi, le forfait Le Grand chez Prixtel ?

Jusqu’Ă 200 Go de 5G sur le rĂ©seau de SFR

appels/SMS/MMS illimités

25 Go en itinĂ©rance dans l’Ue et les DOM

En ce moment, Prixtel propose son forfait Le Grand au prix de 8,99 euros par mois, sans aucun engagement.

Un forfait pour une utilisation intensive et sans limites

Avec une enveloppe data allant jusqu’à 200 Go, ce forfait couvre facilement tous les usages. Vous pouvez regarder des heures de streaming en HD ou 4K chaque mois sans compromis sur la qualité, participer à des visioconférences fluides et jouer en ligne sans latence. Il est également possible de partager et de visionner des contenus sur Instagram, TikTok ou Snapchat sans craindre de dépasser votre limite.

Les amateurs de musique en streaming profiteront aussi d’une écoute illimitée sur Spotify ou Deezer. Ce forfait permet même de partager votre connexion avec d’autres appareils, offrant une grande liberté d’utilisation au quotidien.

Une tarification flexible pour s’adapter à vos besoins

Le forfait Le Grand de Prixtel se distingue par sa tarification flexible, qui permet de payer uniquement en fonction de votre consommation rĂ©elle de data. Cette approche modulable est idĂ©ale pour les utilisateurs souhaitant optimiser leurs dĂ©penses sans sacrifier leurs besoins en connectivitĂ©. Voici un tableau clair et dĂ©taillĂ© pour mieux comprendre les diffĂ©rents paliers tarifaires en fonction de l’utilisation des donnĂ©es mobiles.

Consommation de data Prix mensuel Jusqu’Ă 150 Go 8,99 €/mois Entre 150 et 170 Go 11,99 €/mois Entre 170 et 200 Go 14,99 €/mois

Un forfait fiable grâce au réseau de SFR

Prixtel est un MVNO qui repose sur le rĂ©seau de SFR, reconnu pour sa qualitĂ© et son Ă©tendue. Avec une couverture de 99,7 % de la population en 4G/4G+ et plus de 10 000 antennes actives en 5G selon l’ARCEP, il garantit une connexion stable mĂŞme dans les zones rurales.

SFR a également été classé numéro un par le baromètre nPerf 2024 pour ses performances globales, notamment grâce à des débits élevés et une qualité constante en streaming vidéo.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

