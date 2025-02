Ce grand TV 4K Mini LED QLED 65″(144 Hz, HDMI 2.1) presque à moitié prix devient bien plus accessible

Si vous êtes à la recherche d’une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer le rendu d’une console next gen, ce TV QD Mini LED signé TLC devrait vous convenir. Il est aujourd’hui en promo à 901 euros au lieu de 1 605 euros de base.

TCL 65C855 // Source : ubaldi.com

Avec son téléviseur 65C855, TCL propose non seulement une qualité d’image bluffante, mais les autres caractéristiques sont toutes aussi convaincantes : des entrées HDMI 2.1, les meilleures normes vidéos HDR10+, Dolby Vision IQ… et un taux rafraichissement jusqu’à 144 Hz. Il a de bons arguments à faire valoir, et aujourd’hui, son modèle 65 pouces devient bien plus accessible après 700 euros de réduction.

Pourquoi choisir le TCL 65C855 ?

Sa grande dalle avec le combo Mini-LED + QLED

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vison IQ et Atmos ;

Ses 4 ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@144Hz

Et la présence de Google TV

Lancé à 1 605 euros, le téléviseur TCL 65C855 s’affiche actuellement à 1 249 euros chez Ubaldi, mais en cumulant l’ODR de 300 euros et le code promo 8UBA0825, il tombe à 901 euros.

Un grand écran lumineux

Une des première chose qu’on apprécie sur le C855 de TCL, c’est sa grand écran de 165 cm, soit 65 pouces. Cette taille procure une bonne immersion, qui est accentuée par de fines bordures tout autour de l’écran. Elle est confortable pour regarder vos films et séries, en revanche, il faudra s’assurer d’avoir suffisamment de place pour l’accueillir et d’un recul suffisant dans votre pièce. L’image est de qualité avec le Qled et le Mini Led. Le TV offre un rétroéclairage précis, mais aussi de très bons contrastes, des contours nets et des couleurs précises.

Cette référence présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HLG, HDR 10, HDR10+, et Dolby Vision IQ. Côté audio, les haut-parleurs autour de la dalle font un travail correct, avec une bonne spatialisation. Ils s’accompagnent du Dolby Atmos, pour un son plus immersif. Néanmoins, une barre de son ne sera pas de trop pour apporter un effet surround plus convaincant, et des basses plus amples.

Aussi à l’aise pour le gaming

Ce grand TV est aussi bien lotis côté gaming. Avec ses 4 ports HDMI 2.1, le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz (ou 144 Hz en FHD) jusqu’en définition 4K sur les consoles PS5 ou Xbox Series X. Un mode Game Master Pro permet d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, l’OS Google TV est présent. L’interface est intuitive, fluide, et met en avant des films et des séries en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Il sera aussi possible de contrôler votre téléviseur avec votre voix grâce à la compatibilité avec Google Assistant. Enfin, la fonctionnalité Chromecast est disponible pour diffuser des contenus depuis votre smartphone.

