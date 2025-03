La Tech à prix cassé : voici les 15 meilleures offres qui méritent votre argent pour l’anniversaire d’AliExpress

AliExpress fête ses 15 ans et pour l’occasion, l’enseigne chinoise n’hésite pas à faire des offres vraiment intéressantes sur des produits Tech, comme la Nintendo Switch Oled, le Pixel 8a, la Xiaomi Redmi Pad Pro… Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres.

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, une montre, ou bien une nouvelle manette pour votre Switch ou un casque VR, vous feriez peut-être mieux de jeter un coup d’œil chez AliExpress. Le site marchand fête ses 15 ans et met en promos de nombreux produits des marques comme Xiaomi et Google. Les offres sont très attractives avec même des codes promo pour faire baisser le prix de la facture.

Les meilleures offres chez AliExpress

Anbernic RG405V

Anbernic propose, avec la RG405V, une console au look d’une GameBoy Color donnant accès à des jeux allant jusqu’à la Nintendo GameCube, la PlayStation 2, des jeux Android et même certains titres indépendants de la Switch. Une console parfaite pour les nostalgiques, d’autant plus qu’elle est en promo.

Anbernic RG405V // Source : Anbernic

Les points forts de l’Anbernic RG405V

Son écran IPS de 4 pouces 640 x 480 pixels est tactile

Une autonomie estimée à 9 heures, tout dépend des jeux

L’ergonomie de la console et les gâchettes supplémentaires

Sur le site officiel d’Anbernic, la RG405V coûte 167,99 euros. Il vaut donc mieux aller sur AliExpress où le modèle violet transparent passe à 91,55 euros si vous ajoutez le code promo ASFR12. En plus, la livraison est gratuite.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Après avoir conçu sa première tablette accessible, la Redmi Pad, le constructeur chinois lance une version Pro. Un modèle qui se veut plus haut de gamme, mais dont le prix est particulièrement attractif au vu de sa fiche technique. Vous pouvez la retrouver aujourd’hui à moitié prix chez AliExpress.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La Xiaomi Redmi Pad Pro, c’est quoi ?

Un écran LCD de 12,1 pouces en définition 2,5K rafraîchi à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 7s Gen 2

Une grosse batterie de 10 000 mAh

Lors de sa sortie en mai dernier, la Xiaomi Redmi Pad Pro était vendue 329 euros. Grâce à cette promo sur AliExpress, vous pouvez la commander pour seulement 169,99 euros.

Nintendo Manette Pro Switch

Vous avez la Nintendo Switch, mais jouer uniquement avec les Joy-Con ne vous satisfait pas entièrement ? Alors, ce bon plan est pour vous, puisque la manette Pro de la Nintendo Switch se négocie à un meilleur prix aujourd’hui.

Les points forts de la Nintendo Manette Pro Switch

Confortable et parfait pour un setup sur TV

Une belle autonomie

Une grosse batterie

Au lieu de 89,99 euros lors de son lancement, la Manette Switch Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 43,99 euros sur AliExpress avec l’aide du coupon : ASFR06

Xiaomi Redmi Note 14

Le Redmi Note 14 4G est un produit équilibré, offrant un excellent support pour la lecture, le visionnage de vidéos et même le jeu vidéo. Les performances sont honnêtes, et aujourd’hui , le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est en ce moment à moitié prix grâce à cette offre.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Redmi Note 14

Une dalle Amoled de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Mediatek Helio G99-Ultra

Un capteur principal de 108 Mpx et de l’IA pour la photo

Lancé à 253 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 (8+256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 139 euros sur AliExpress.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette presque premium qui fait quelques concessions afin de baisser la facture, mais il existe aussi les promotions pour cela : aujourd’hui elle ne coûte pas plus de 230 euros grâce à cette offre.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une tablette attrayante avec des atouts

Une tablette raffinée avec un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Le S Pen d’inclus, un stylet pratique

Une puce Exynos 1380, puissante et polyvalente

Au lieu de 529 euros lors de son lancement, la Galaxy Tab S9 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros sur AliExpress, avec l’utilisation du coupon : ASFR040.

Xiaomi Redmi Pad SE

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une tablette sans y mettre une grande somme, la Xiaomi Redmi Pad SE devrait convenir à vos besoins. Cerise sur le gâteau, sa version 256 Go est en promo et ne coûte pas plus de 140 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE // Source : mi.com

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Redmi Pad SE

Un écran de 11 pouces en FHD+ et rafraîchi à 90 Hz

Les performances d’un Snapdragon 680

La prise en charge du Dolby Atmos

Une batterie de 8 000 mAh

La Xiaomi Redmi Pad SE dans sa version 8 + 256 Go est actuellement remisée à seulement 139,99 euros sur AliExpress, contre 299 euros à sa sortie.

Nintendo Switch Oled : une console portable loin d’être démodée

Si la Nintendo Switch 2 a été dévoilé dans un teasing en début d’année, elle garde encore quelques mystères, comme son prix. Si vous ne souhaitez pas attendre son arrivée, sachez qu’en ce moment, la Switch en version Oled se négocie avec près de 125 euros de réduction en ce moment.

La Nintendo Switch OLED // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Les avantages de la Nintendo Switch Oled

Un bel écran Oled avec des bordures affinées

Un joli design modernisé, même pour le dock

Un port Ethernet intégré dans le dock

Sortie au prix de 349 euros, la console Nintendo Switch Oled est aujourd’hui remisée à 225,03 euros sur AliExpress.

Xiaomi Poco X6 Pro : les gamers nomades vont être ravis

Si vous êtes de ceux qui jouent à Fortnite ou Genshin Impact sur smartphone, le Poco X6 Pro de Xiaomi est un bon compagnon. Il fait profiter d’un bon écran fluide et d’une autonomie plus que satisfaisante pour que vous puissiez profiter de vos parties de jeux. La bonne nouvelle c’est qu’il ne coûte pas plus de 230 euros grâce à cette offre.

Xiaomi Poco X6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les points forts du Xiaomi Poco X6 Pro

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Des bonnes performances en jeu

La charge rapide 67 W

Dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Poco X6 Pro est à 423 euros sur le site officiel, mais en ce moment, vous pouvez l’obtenir pour seulement 228 euros sur AliExpress.

CMF by Nothing Watch Pro 2 : une montre efficace pour son prix

Si la première génération était plus difficile à recommander, la CMF Watch Pro 2 améliore la formule et devient plus intéressante. Elle propose un design alléchant, avec un bon suivi de la fréquence cardiaque, une interface simple et une autonomie satisfaisante pour moins de 40 euros grâce à cette offre.

La montre CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pourquoi choisir la CMF Watch Pro 2 de Nothing ?

Pour son design original et personnalisable

Pour son suivi efficace de la fréquence cardiaque

Pour son autonomie satisfaisante

Vendu au départ à 69 euros, la CMF Watch Pro 2 de Nothing est en ce moment remisée à 39,36 euros sur AliExpress avec le code ASFR06.

Manette 8bitdo Ultimate : une manette polyvalente

Envie d’une deuxième manette sur votre Switch, mais le prix de la version officielle vous freine ? Heureusement, il existe des bonnes alternatives, comme la Ultimate de 8bitdo. Cette manette au look de celle de la Xbox peut très bien être utiliser sur PC et revient à moins de 35 euros grâce à cette offre.

Les forces de la manette 8bitdo Ultimate

Une manette confortable pour jouer sur PC et Switch

22h d’autonomie pour 3h de charge

La connexion sans-fil 2.4 Ghz

Vendu à 59,99 euros sur le site officiel de 8BitDo, vous retrouvez la manette Ultimate en promotion à 33,67 euros sur le site AliExpress.

PlayStation VR2 + Manette : le casque de Sony parfait pour tester la VR

Si vous voulez profiter de vos jeux en VR sur votre PS5, le PS VR2 de Sony est évidemment le compagnon de choix. Il offre une expérience VR de grande qualité, le tout pour moins de 330 euros.

Ce qu’on apprécie du PSVR 2

Des écrans OLED HDR d’une qualité exceptionnelle

Compatible avec les PC

Les manettes Sense Controller

Au départ à 599 euros, le Sony PlaStation VR2 est désormais en promotion à 329,45 euros sur AliExpress avec le code promo ASFR60.

Micro DJI Mic Mini : une meilleure qualité audio pour vos contenus

Connu pour ses drones, ses stabilisateurs ou ses caméras d’action, DJI propose aussi des micros sans fil. Le Micro DJI Mic Mini en fait partie, et permet de capturer au mieux les voix, y compris en milieu bruyant. Parfait pour les créateurs de contenus, le voilà avec 50 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Micro DJI Mic Mini

Ultra-léger et performant

Puissante réduction de bruit

Un design photogénique

De base à 169 euros, le Micro DJI Mic Mini est actuellement remisé à 119 euros avec le code ASFR020 sur le site AliExpress.

Xiaomi Poco X7 : un smartphone gaming pas cher

La firme chinoise a dévoilé en début d’année sa nouvelle fournée milieu de gamme Poco : avec les X7 Pro et X7. Ce dernier est un smartphone équilibré avec de bonnes performances à la clé. Aujourd’hui, on le retrouve à un prix encore plus accessible après 109 euros de remise.

Que propose le Xiaomi Poco X7 ?

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchie à 120 Hz

Une puce Dimensity 7300-Ultra

HyperOS 2 et la charge rapide de 45 W

Disponible à 303 euros sur le site officiel, le Xiaomi Poco X7 (8 + 256 Go) est aujourd’hui en promotion à 194,99 euros sur le site AliExpress.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : le meilleur rapport qualité-prix milieu de gamme

Le Redmi Note 14 Pro Plus est le plus premium de la nouvelle gamme de Xiaomi. I, téléphone équilibré qui dispose de nombreux points forts, comme son capteur principal de 200 mégapixels, ou sa charge 120W. Noté 7/10 par nos soins, il devient nettement plus recommandable avec cette offre sur le modèle de 512 Go.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les atouts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Une dalle Amoled 1,5K + 120 Hz

Six ans de mises à jour d’Android et de sécurité

Un capteur principal de 200 Mpx

Lancée à 453 euros dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G est en promotion à 246,99 euros sur le site AliExpress.

Google Pixel 8a : le meilleur photophone pas cher

Son successeur devrait sortir d’ici peu, pourtant le Google Pixel 8a à encore de belles choses à offrir : 7 ans de mises à jour, appareil photo bluffant, Gemini Nano, bonnes performances et écran enfin à 120 Hz. C’est un bon investissement surtout lorsqu’il est en promotion à moins de 300 euros.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Google Pixel 8a en résumé

Un écran 120 Hz bien calibré et lumineux

Aussi performant qu’un Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique de son segment

Le Google Pixel 8a est sortie au prix de 549 euros, mais en ce moment, on le retrouve à seulement 299 euros chez AliExpress.

