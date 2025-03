Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est bien moins cher grâce à Amazon, mais seulement pour les membres Prime

Le Samsung Galaxy Z Flip 6, le smartphone Ă clapet le plus rĂ©cent de la marque qui a profitĂ© de belles amĂ©liorations, a lui aussi droit Ă une rĂ©duction spĂ©ciale ventes flash de printemps d’Amazon. Il est ainsi proposĂ© Ă 949 euros au lieu de 1 199 euros, mais pour les membres Prime, le prix passe mĂŞme Ă 749 euros.

Mignon et performant, le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip 5 a remportĂ© tous les suffrages en 2023. Son successeur Ă clapet devait donc ĂŞtre Ă la hauteur et apporter des amĂ©liorations intĂ©ressantes. Ce fut bel et bien le cas avec le Samsung Galaxy Z Flip 6 : design retravaillĂ©, meilleure batterie, capteur principal plus imposant… La bonne nouvelle, c’est que pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, ce rĂ©cent smartphone est proposĂ© Ă moins de 750 euros ; mais pas pour tout le monde…

Les points forts du Samsung Galaxy Z Flip 6

Un écran principal très lumineux

Une pliure peu visible

Sept ans de mise Ă jour

Une batterie de 4 000 mAh

Lancé à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est actuellement proposé à 949 euros sur Amazon. Mais les membres Prime ont droit à une autre ristourne : le smartphone peut en effet leur revenir à 749 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Toujours aussi petit et mignon

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est le plus rĂ©cent smartphone Ă clapet de la marque. Il a succĂ©dĂ© au Z Flip 5, dont il copie les mensurations, le poids très contenu et donc le format mignon et fin (6,9 mm, dĂ©pliĂ©) que l’on a dĂ©jĂ validĂ©. Mais de petits changements ont tout de mĂŞme Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s dans le design et le Z Flip 6 adopte le style S24 avec son pourtour plat et anguleux. Cela peut ne pas plaire Ă tout le monde, et compliquer un peu l’ouverture Ă une main du clapet. Le smartphone est par ailleurs certifiĂ© IP48, tout comme le Galaxy Z Fold 6 ; il rĂ©siste donc Ă l’eau, mais attention Ă la poussière.

CĂ´tĂ© Ă©crans, on a tout d’abord droit Ă un Ă©cran externe, qui ne grandit malheureusement pas et reste Ă 3,4 pouces. Il embarque une jolie dalle OLED rafraĂ®chie Ă 60 Hz. On apprĂ©cie surtout l’intĂ©gration de l’IA dans ce petit Ă©cran, qui peut par exemple afficher une traduction instantanĂ©e ou les rĂ©ponses suggĂ©rĂ©es intelligentes. Ă€ l’intĂ©rieur, c’est une dalle Amoled Full HD+ très lumineuse de 6,7 pouces qui prend place. Elle est en plus LTPO et module donc sa frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 1 Ă 120 Hz pour optimiser la consommation d’énergie. Et pour ce qui est de la pliure, elle est heureusement très peu perceptible.

De bonnes performances et de l’IA partout

Dans les entrailles de la bĂŞte, on trouve la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3, qui rend le smartphone bien vĂ©loce. Elle offre en plus de belles prestations en jeu, mais malheureusement, le SoC est bridĂ© au bout de quelques minutes, sans raison valable. Un peu frustrant, donc. On ne console avec One UI et ses sept ans de mise Ă jour (le Z Flip 6 passera d’ailleurs Ă One UI 7 en avril), ou encore avec le mode Flex, qui introduit un nouveau pavĂ© tactile. L’IA est Ă©videmment toujours de la partie avec notamment le mode interprète, les rĂ©ponses intelligentes depuis l’Ă©cran externe ou encore la gĂ©nĂ©ration de dessins ou l’ajout d’Ă©lĂ©ments sur les photos.

CĂ´tĂ© photo, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un capteur grand-angle de 50 Mpx (contre 12 Mpx sur le Flip 5) et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Un module qui offre une belle polyvalence, un zoom numĂ©rique plutĂ´t performant et une belle dynamique, mais les photos de nuit peuvent cruellement manquer de naturel en très basse lumière. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce 23 heures en lecture vidĂ©o grâce Ă une batterie de 4 000 mAh, tandis que le Flip 5 se contentait de 3 700 mAh. Gros bĂ©mol toutefois pour la charge filaire limitĂ©e Ă 25 W : c’est vraiment trop peu.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 6.

