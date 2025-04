Ce nouveau smartphone Motorola est à un rapport qualité-prix imbattable grâce à cette offre Boulanger

Le Motorola Edge 60 Fusion a pour ambition d’ĂŞtre un smartphone premium accessible. Sa configuration solide a de quoi plaire, d’autant plus qu’il profite dĂ©jĂ de 50 euros de rĂ©duction et tombe Ă moins de 350 euros.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : frandroid.com

Après les Redmi Note 14 de Xiaomi, les Galaxy A de Samsung, c’est au tour de Motorola de lancer sa sĂ©rie milieu de gamme de 2025 : avec le Edge 60 Fusion. Un modèle très attractif, notamment grâce Ă son design lĂ©chĂ©, sa fiche technique Ă©quilibrĂ©e et son prix maĂ®trisĂ©. Si cette rĂ©fĂ©rence vient de sortir, le voilĂ dĂ©jĂ avec 50 euros de remise grâce Ă cette offre Boulanger.

Que propose le Motorola Edge 60 Fusion ?

Un appareil fin, léger avec un aspect premium

Un écran pOLED incurvé 120 Hz de 6,67 pouces

Une puce Dimensity 7300 efficace

Sortie au prix de 399,99 euros, le Motorola Edge 60 Fusion avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous revient Ă 349,99 euros chez Boulanger après avoir appliquĂ© le code HELLO50. Et pour l’achat de ce tĂ©lĂ©phone, vous recevez une carte-cadeau de 70 euros Ă valoir dans l’enseigne.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Motorola Edge 60 Fusion. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un joli smartphone ultra-résistant

Le Motorola Edge 60 Fusion ne suit pas la tendance des bords plats et des dalles plates, et déploie un écran bord à bord incurvé sur les quatre côtés qui fait tomber parfaitement le téléphone dans le creux de la main. Son dos en fibre de verre est doux au toucher et procure une prise en main confortable.

Il jouit de belles finitions, mais est aussi un appareil durable. Il possède plusieurs certifications, l’IP68, l’IP69, mais aussi le grade militaire Mil-STD-810H. Autant dire qu’il est très rĂ©sistant. Ă€ l’avant, on dĂ©couvre un Ă©cran de 6,67 pouces Super HD (2 712 Ă— 1 220 pixels) compatible 120 Hz protĂ©gĂ© par du Gorilla Glass 7i. Une dalle lumineuse et couvre parfaitement les espaces colorimĂ©trique.

Un processeur 2024 qui reste efficace

Au cĹ“ur de son tĂ©lĂ©phone, Motorola ajoute un processeur Dimensity 7300 de MediaTek, le mĂŞme SoC que sur le Edge 50 Neo sorti l’étĂ© dernier. Dans l’ensemble, le tĂ©lĂ©phone est rĂ©actif et peut lancer les jeux les plus gourmands en 30 fps en poussant Ă fond toutes ses options graphiques. CĂ´tĂ© logiciel, on profite d’Android 15 et l’interface maison de la marque. D’ailleurs, elle garantit 3 ans de mise Ă jour majeure d’Android et 6 ans de mise Ă jour de sĂ©curitĂ©.

Concernant la partie photo, il peut compter sur un duo d’objectifs : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 13 Mpx. On obtient des photos très nettes et dĂ©taillĂ©es, que ce soit en extĂ©rieur ou en intĂ©rieur. CĂ´tĂ© couleurs, elles sont vives, riches et naturelles. L’ultra-grand-angle quant Ă lui est correct de jour, avec un bon niveau de dĂ©tails au centre de l’image.

Enfin, avec sa batterie de 5 200 mAh, le Edge 60 Fusion devrait se montrer particulièrement endurant. Et au cas où vous tomberez en rade de batterie, vous allez pouvoir compter sur la charge 68 W. Elle permet d’atteindre 50 % d’autonomie en 8 minutes.

Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre prise en main sur le Motorola Edge 60 Fusion.

Pour comparer le Edge 60 Fusion de Motorola avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.