Decathlon Elops 900 : un vélo électrique urbain complet, stylé et 200 € moins cher

PensĂ© pour les trajets quotidiens et les balades du week-end, l’Elops 900 de Decathlon coche toutes les cases du vĂ©lo de ville Ă©lectrique, pratique et bien Ă©quipĂ©. Avec son cadre haut en aluminium, son assistance Ă©lectrique discrète, mais efficace, ce deux-roues mise sur le confort, la fiabilitĂ© et un excellent rapport qualitĂ©-prix. D’ailleurs, il est aujourd’hui en promotion sur Decathlon de 1 199 euros Ă 998,99 euros.

Decathlon, vĂ©ritable pilier du sport en France, ne se contente plus depuis longtemps de vendre des Ă©quipements. L’enseigne a su mettre Ă profit son expertise pour concevoir ses propres vĂ©los Ă assistance Ă©lectrique, pensĂ©s pour rĂ©pondre aux besoins concrets des cyclistes du quotidien. Robustesse, simplicitĂ© d’usage, et rapport qualitĂ©-prix souvent imbattable : la marque Elops, dĂ©veloppĂ©e en interne, coche de nombreuses cases. Parmi les modèles qui valent le dĂ©tour, le Elops 900 version cadre haut se dĂ©marque par sa polyvalence et son look sobre et Ă©lĂ©gant. Et bonne nouvelle : ce VAE est actuellement proposĂ© en promotion, une belle opportunitĂ© pour s’Ă©quiper d’un VAE sous la barre des 1 000 euros, et cela, sans compter les aides de l’Ă©tat.

Les points forts du vélo Elops 900

Une batterie de 417 Wh (entre 40 & 70 km d’autonomie)

Une ergonomie bien pensée à tous les utilisateurs

Des Ă©quipements par myriade (garde-boue, porte-bagages, Ă©clairages, bĂ©quilles…

Au lieu de 1 199 euros, le Decathlon Elops 900 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 998,99 euros sur Decathlon.

Un vélo tout confort, et bien équipé

Le Elops 900 ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de prendre soin de son utilisateur. Dès la première prise en main, on sent que ce vĂ©lo a Ă©tĂ© conçu pour la ville et les trajets du quotidien : la position de conduite est droite et naturelle grâce Ă son guidon hollandais, la selle est large et moelleuse, et la suspension de la fourche suspendue absorbe efficacement les chocs de la chaussĂ©e. De quoi avaler les kilomètres sans fatigue excessive, mĂŞme sur les pavĂ©s ou les pistes un peu cabossĂ©es.

Mais ce qui interpelle dans ce modèle, c’est sa panoplie d’accessoires dĂ©jĂ intĂ©grĂ©e. On retrouve des garde-boue enveloppants, un porte-bagages arrière robuste compatible avec les sièges enfants, une bĂ©quille centrale bien stable, des Ă©clairages LED alimentĂ©s par la batterie, et mĂŞme un antivol de cadre. En clair : tout est dĂ©jĂ lĂ pour partir rouler, sans avoir Ă rajouter quoi que ce soit. Un vrai plus pour les cyclistes urbains qui veulent un deux-roues pratique, efficace, et prĂŞt Ă l’emploi, il ne manquera plus que vos accessoires.

Une bonne autonomie, idéale pour les city-trips

Avec sa batterie de 36 V / 11,6 Ah (soit 418 Wh), le Elops 900 propose une autonomie annoncée pouvant atteindre 70 kilomètres en une seule charge. Une performance très correcte qui le rend parfaitement adapté aux déplacements urbains quotidiens, mais aussi aux balades du week-end ou aux trajets un peu plus longs entre deux villes.

L’assistance Ă©lectrique se dĂ©cline en trois niveaux pour s’adapter Ă votre rythme, que vous soyez en mode balade tranquille ou pressĂ© par le temps. Grâce Ă son moteur situĂ© dans le moyeu de la roue arrière, les relances sont fluides, discrètes, et suffisamment puissantes pour grimper les cĂ´tes sans suer Ă grosses gouttes. En ville ou en pĂ©riphĂ©rie, ce vĂ©lo est un alliĂ© fiable, endurant et toujours prĂŞt Ă vous suivre. Un port USB est disponible permettant de maintenir le niveau d’une batterie d’un smartphone.

