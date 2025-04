En promo à 45 €, cette caméra 2,5K Xiaomi (alarme + projecteur) est une bonne arme de dissuasion abordable

La Xiaomi Outdoor Camera CW300 est un bon moyen de surveiller son domicile pour pas trop cher. Elle est d’ailleurs encore plus abordable et ne coûte pas plus de 45 euros grâce à cette offre sur le site officiel.

Xiaomi Outdoor Camera CW300 // Source : site officiel

Les caméras Xiaomi sont généralement proposées à un bon rapport qualité-prix. La firme chinoise compte de bons modèles, qui sont d’ailleurs très abouties pour leur prix. C’est le cas de la référence CW300, qui s’équipe d’une alarme et d’un projecteur pour faire fuir les intrus, et détecter les mouvements de jour comme de nuit. Elle devient plus intéressante maintenant qu’elle est en promotion.

La Xiaomi Outdoor Camera CW300, c’est quoi ?

Une caméra robuste dédiée pour l’extérieur

Enregistre les vidéos en 2,5K

Une vision nocturne en couleur et détecte les mouvements

De base à 49,99 euros, la caméra de surveillance Xiaomi Outdoor Camera CW300 s’affiche à 44,99 euros sur le site de la marque.

Robuste et facile à installer

Plutôt à l’aise à l’extérieur, la Xiaomi Outdoor Camera CW300 est capable de résister aux intempéries (IP66) et fonctionne par des températures allant de -30 °C à -60 °C. Concernant son installation, vous pouvez soit la fixer au plafond, au mur ou sur un poteau. Dans le dernier cas, il faudra se fournir des anneaux de montage vendu séparément.

Ne fonctionnant pas sur batterie, elle doit être branchée en permanence à une prise électrique pour fonctionner. Une chose en moins à penser pour la recharger une fois déchargée.

Des images nettes et des fonctions pratiques

Avec sa définition en 2,5K, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et pour couvrir le plus de périmètres possible, la caméra dispose d’un objectif grand angle afin d’avoir un maximum d’informations sur l’image. Avec son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes puisqu’un flash permet d’obtenir des images en couleur une fois la nuit tombée.

Lorsqu’elle détecte une personne, elle suit et enregistre automatiquement les vidéos de la personne en mouvement et envoie des notifications à votre smartphone. Il est d’ailleurs possible de déclencher une alarme sonore accompagnée de lumières clignotantes, afin de faire fuir les intrus potentiels. Les notifications inutiles causées par des mouvements en dehors de la zone de mise au point sont filtrées.

Pour finir, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application. Sachez qu’il sera aussi possible de stocker les vidéos en local grâce au port microSD.

Si vous voulez comparer la caméra de surveillance extérieure de Xiaomi avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.