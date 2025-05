La nouvelle Xiaomi TV Box S (Gen 3) n’est toujours pas officiellement sortie en France, mais elle est déjà à prix cassé

Xiaomi a annoncé en mars dernier la nouvelle version de son boitier multimédia, la TV Box S de troisième génération. 2 mois plus tard, elle n’est toujours pas disponible officiellement en France, mais vous la retrouvez déjà à seulement 47,99 euros grâce à un code promo sur AliExpress.

Les boitiers Xiaomi TV Box ne sont pas les plus réputés, et pourtant, ils gagnent à être connus. Petits, discrets et puissants, ils proposent une interface connectée avec tous les services de streaming audio et vidéo avec une fluidité plus grande que celle d’un téléviseur. Et surtout, avec le port USB, vous pouvez brancher vos propres périphériques pour lire vos fichiers personnels. Ce modèle de 3ᵉ génération ne révolutionne pas le concept, mais le peaufine. Et si on ne connait pas son prix officiel, mais qu’on prend en référence le prix de vente du modèle précédent, qui est de 69,99 euros, il y a quand même plus de 20 euros d’économie.

Les points forts de la Xiaomi TV Box S 3ᵉ génération

Son design plus arrondi, agréable à regarder

Un CPU 25 % plus puissant, un GPU 130% plus puissant

Gestion de la 4K avec prise en charge Dolby Vision et HDR10+

En prenant comme point de comparaison la Xiaomi Mi TV Box S 2ᵉ génération qui coûte 69,99 euros, vous avez le modèle suivant, plus puissant, pour 47,99 euros sur AliExpress avec le code promo FRSS06.

Si le précédent code promo ne fonctionne pas, vous pouvez aussi essayer celui-là : SSFR06.

Une box qui évolue par petites touches

La Xiaomi TV Box S 3ème génération fait des progrès, notamment au niveau de ses périphériques. Le look évolue un petit peu, avec une plus grande finesse, un look un peu plus arrondi et une LED sur le dessus de l’appareil qui vous permet de constater si oui ou non la box est en activité. Elle est fournie avec la même télécommande Bluetooth qui permet de naviguer dans les menus, accéder aux programmes les plus utilisés, comme Netflix, Prime Video ou YouTube ou tout simplement au menu de la box.

Là où il y a les plus gros changements, c’est à l’intérieur. Vous avez un processeur ARM G310 V2 qui est 25 % plus puissant et un GPU qui est 130 % plus performant. Un gain de puissance qui permet à la petite box de gérer la 4K et de prendre en charge la Dolby Vision, l’HDR10+, le Dolby Atmos et le DTS:X. Soit les meilleures conditions actuelles pour profiter de vos films et séries.

Une box qu’il est possible de bidouiller dans tous les sens

Sur ce modèle, Xiaomi conserve Google TV, le système d’exploitation qui est sûrement le plus permissif. Avec lui, vous pouvez installer des versions modifiées de vos apps préférées, en autorisant les sources extérieures sur la box. En plus, comme celle-ci est équipée d’un port USB, vous pouvez brancher un HDD, SSD ou clé USB pour lire vos fichiers personnels. Ou brancher un clavier/une souris pour naviguer plus facilement dans les menus.

Par contre, Xiaomi n’a pas fait progresser la mémoire, aussi bien vive que le stockage, avec respectivement 2 Go et 32 Go. Le minimum syndical, qui permet quand même de bien en profiter, mais qui justifie pleinement l’existence du port USB pour étendre au moins le stockage. Mais ne serait-ce que pour profiter de la 4K et de toutes les autres avancées, cette nouvelle box vaut l’investissement.

Pour comparer cette nouvelle box Xiaomi avec d’autres boitiers, vous pouvez consulter notre guide d’achat qui leur est consacré.

