TCL concurrence les The Frame de Samsung avec son TV NXTFRAME QLED de 55″, disponible à moitié prix pour les French Days

Avec ses NXTRAME, TCL se lance dans les TV ultrafins ayant pour gimmick de pouvoir se faire passer pour des tableaux de maître, une fois accrochés au mur. Le modèle de 55 pouces est actuellement disponible à 685 euros.

TCL 55A300W // Source : Frandroid

Samsung a proposé quelque chose d’assez intéressant avec ses téléviseurs The Frame. Des dalles ultraplates avec connectique déportée et un mode Art pour qu’une fois accroché au mur, on ne puisse pas le distinguer d’un tableau. Cet effet est renforcé par le cadre en bois qu’il est possible de poser autour de l’écran. TCL s’engouffre dans la faille et propose la même chose avec un prix plus abordable. Surtout pendant les French Days sur Ubaldi où il est disponible à 685 euros grâce à un code promo.

Les points forts du TCL NXTFRAME 55″

TCL propose une superbe qualité d’image HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

De bonnes performances en gaming

L’intégration de Google TV

Le TCL NXTFRAME 55″ est un produit qui coûte normalement 1 305 euros. Mais sur Ubaldi, il est affiché à 699 euros, et même à 685 euros si vous utilisez le code promo 2DAYS1825 pendant les French Days.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL NXTFRAME 55A300W. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un téléviseur qui joue les œuvres d’art sans tricher

Avec son design ultra-fin et son accroche murale incluse, le TCL NXTFRAME 55A300W réussit à imiter un tableau accroché au mur, et le fait plutôt bien. Tout comme pour les Samsung The Frame, vous pouvez changer le cadre pour l’adapter à votre décoration intérieure. Côté connectique, TCL joue la carte de l’essentiel avec deux ports HDMI 2.1 pour les consoles ou les lecteurs compatibles, du Wi-Fi et de l’Ethernet. Et on ne va pas se mentir, seulement deux ports HDMI, c’est peu. Mais si vous n’avez pas grand-chose à brancher dessus, ça passe. On regrette aussi l’absence du Wi-Fi 6, mais dans l’ensemble, le téléviseur reste bien équipé.

Pour l’affichage, TCL livre une dalle LCD bien calibrée, avec un rendu d’image fidèle et un traitement antireflet qui fait la différence en pleine journée. Les contrastes sont soignés, les effets de blooming bien maîtrisés et la prise en charge des formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ est bienvenue. En revanche, les angles de vision sont assez limités, et la luminosité plafonne à 441 cd/m², ce qui le rend moins à l’aise dans un salon très lumineux. Vous bénéficiez quand même de la technologie QLED en 4K, pour tirer le meilleur de vos divertissements.

Le TCL NXTFRAME 55″ propose une expérience solide

Le logiciel embarqué repose sur Google TV, une valeur sûre. L’interface est fluide, bien pensée, avec un accès direct à toutes les plateformes de streaming du moment. C’est simple à utiliser, personnalisable, et les options de configuration sont assez poussées. TCL a aussi pensé à l’intégration avec son application NXTFrame, qui propose des œuvres et visuels à afficher en fond. C’est un peu moins riche que chez Samsung, mais suffisamment variée pour y trouver son bonheur.

TCL offre des couleurs fidèles, une belle couverture des espaces colorimétriques et un contraste net dès la sortie de boîte. Les scènes HDR sont bien gérées grâce à la compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+. Petit bémol sur la télécommande du TCL 55A300W, celle-ci n’est pas rétroéclairée, et la luminosité globale est un peu juste.

Vous pouvez en apprendre plus sur ce téléviseur en lisant le test de la version Pro, qui se différencie de celle présentée ici par la présence d’une barre de son qui vient sublimer l’audio.

