Place à une configuration solide avec l’Asus TUF Gaming F15 et sa RTX 4070 en promo à -41 %

Avec son code promo valable uniquement aujourd’hui et une réduction déjà proposée sur Rakuten, le PC gamer Asus TUF F15 est accessible à 1 049,99 euros au lieu de 1 799,99 euros.

Asus est une marque spécialisée dans les laptops et les périphériques tournés vers le gaming. La référence présentée ici est disponible sur le marché depuis 2023 et elle n’a presque pas pris une ride. Avec la promo du jour, ça reste un prix final légèrement supérieur à 1 000 euros, mais vous avez quand même une configuration gaming solide avec un Core i7, une RTX 4070, 16+512 Go et un écran 144 Hz.

Les points forts de l’Asus TUF Gaming F15

Toute la fiche technique est franchement impressionnante

Il est certifié Dolby Atmos

Pour un PC gamer, il ne fait « que » 2,2 kg

Au lieu de 1 799,99 euros à son lancement, l’Asus TUG Gaming F15 (modèle TUF507ZI4-LP055W) est actuellement en promotion à 1 049,99 euros sur Rakuten — via le vendeur Carrefour — avec le code promo RAKUTEN50.

Le gaming c’est bien, jouer partout, c’est mieux

Si vous n’aimez pas vous séparer de votre bibliothèque Steam, Epic Games, GOG ou Xbox quand vous partez en voyage, le PC gaming est votre meilleur allié. Un PC portable comme l’Asus TUF Gaming F15 présenté ici peut remplir cet office. C’est une machine de 354 x 251 x 22,4/24,9 mm pour 2,2 kg. Si on relativise compte tenu de ses performances, ça reste correct. D’autant qu’il embarque un écran LCD de 15,6 pouces.

C’est une dalle IPS avec un traitement anti-reflet qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraichissement pouvant monter à 144 images par seconde. Parce que la fluidité oui, mais en mode nomade, c’est mieux. Vous pouvez d’ailleurs jouer avec le clavier rétroéclairé, qui ne l’est que sur une seule zone, donc n’attendez pas de pouvoir faire une féérie lumineuse.

Une puissance maitrisée pour jouer sans contraintes

Un petit tour sous le capot de ce PC pour voir ce qu’il a dans le ventre : vous avez un processeur Intel Core i7-12700H avec 14 coeurs (8 E-Core et 6 P-Core), cadencé au maximum à 4.70 GHz. Avec, il y a une puce graphique Intel Iris Xe 1400 MHz et 16 Go de mémoire DDR4 3200 MHz. POur le stockage, un SSD de 512 Go avec Windows 11. Ça n’a l’air de rien, mais pas mal de configurations gaming n’ont pas d’OS.

Enfin, la vedette de cette configuration : la carte graphique dédiée. Une Nvidia GeForce RTX 4070 mobile avec 8 Go de mémoire dédiée pour une puissance de 140 W. Avec ça, vous pouvez faire tourner vos jeux préférés sans trop de mal. Il ne va pas trop falloir compter sur l’autonomie, car sur une machine comme celle-ci, ça dépasse difficilement les 3 h.

