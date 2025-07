Avis aux télétravailleurs : cet écran PC IPS et QHD de 27″ voit presque son prix diviser par 3 

Le Lenovo ThinkVision P27q-30 est un moniteur QHD de 27 pouces ultra-polyvalent, idéal pour le travail, la création et pour les setups qui soignent les détails. Lenovo fait passer le prix de 529 euros à seulement 199 euros.

Le ThinkVision P27q-30 est taillĂ© pour celles et ceux qui passent leur journĂ©e devant l’écran. Sa dalle IPS en 2560 x 1440 pixels (QHD) affiche des images nettes, lumineuses (350 cd/m²) et aux couleurs chirurgicales dès la sortie de boĂ®te. Ce n’est pas un Ă©cran gaming ni une vitrine OLED, mais c’est du solide, du fiable, du rĂ©gulier, parfait pour les crĂ©ateurs de contenu, les photographes et les gens qui aiment que les blancs soient vraiment blancs. Lenovo fait un peu de mĂ©nage d’Ă©tĂ© avec une remise de 63 %.

Les bons points du ThinkVision P27q-30

Dalle QHD IPS ultra-précise avec Delta E < 2

Une ergonomie complète, hauteur réglable, rotation, pivot, inclinaison

Des bords fins pour un setup soigné

Au lieu de 529 euros, le Lenovo ThinkVision P27q-30 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur Lenovo.

Couleurs calibrées, confort visuel et sobriété énergétique

Lenovo ne plaisante pas avec la fidélité d’affichage. Le ThinkVision P27q-30 sort de l’usine avec un étalonnage déjà au cordeau (Delta E < 2). Il couvre 99 % de l’espace sRGB, 99 % du BT.709 et 95 % du DCI-P3, avec une profondeur de 10 bits (1,07 milliard de couleurs). C’est largement suffisant pour bosser en design, retouche ou montage vidéo sans avoir à investir dans une sonde. Même YouTube ou Netflix passent mieux quand les teintes sont respectées.

Le rétroéclairage WLED est uniforme, sans fuite ni halo gênant. Et même si la luminosité ne grimpe pas dans les sommets, les 350 nits assurent un confort suffisant en intérieur, surtout couplés à la finition mate de la dalle. Le mode Eye Care, discret et efficace, réduit aussi la fatigue visuelle sur les longues sessions.

Côté consommation, on reste sur du 23 W en utilisation standard, pour un maximum de 68 W en pic. Le moniteur embarque un label énergétique F (selon les critères européens récents, assez stricts), mais compense par des efforts logiciels et des options d’optimisation via Lenovo ThinkColour.

Connectique simple, design fonctionnel et prĂŞt pour le dual screen

Pas besoin d’un moniteur sapin de Noël pour être pro. Le P27q-30 garde une approche sobre avec un DisplayPort, USB Type-A vers Type-B (fourni), entrée secteur large plage (90-264 V), prise pour verrou Kensington, et un port pour barre de son Lenovo en option. C’est carré, sans chichis.

Le design, lui, est pensé pour se fondre dans n’importe quel setup. Avec son pied noir mat, ses lignes simples et ses bords fins sur les quatre côtés, il s’intègre aussi bien dans un open space que dans un bureau à domicile un peu plus stylé. Et grâce à son format 16:9, il reste polyvalent : de l’Excel, du code, du contenu vidéo… tout s’affiche confortablement.

Enfin, son poids plume (4,7 kg sans le pied) et ses dimensions maîtrisées facilitent l’installation, surtout en double écran. Si tu veux un setup productif, discret et qui ne lâchera pas dans six mois, ce ThinkVision mérite clairement sa place sur le bureau.

