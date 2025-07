Cet écran PC gaming de chez Philips (24,5″, 240 Hz et 0,5 ms) en promo à moins de 160 € est idéal pour les gamers avec un petit budget

Envie d’un moniteur gaming pas cher avec une configuration pointue et qui ne fait aucune concession sur la fluidité ? Le Philips Envia 25M2N3200W/00 devrait vous plaire : un modèle FHD à 240 Hz qui ne coûte pas plus de 160 euros, contre 209 euros habituellement.

Les gamers adeptes de jeux nerveux, rapides et compétitifs ont besoin d’un écran PC suffisamment fluide et réactif pour ne louper aucune action ni aucun détail dans la partie. Et même si vous avez un petit budget, il est tout à fait possible de trouver son bonheur avec le Philips Envia 25M2N3200W/00 et sa dalle rafraîchie à 240 Hz et son taux de réponse minimal. Mieux encore, aujourd’hui il chute à moins de 160 euros.

Le Philips Envia 25M2N3200W/00 est un moniteur gaming pour…

Sa dalle FHD de 24,5 pouces est rafraîchie à 240 Hz

Un temps de réponse minime : 0,5 ms

La technologie FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré à 209,63 euros, le moniteur Philips Envia 25M2N3200W/00 est en ce moment remisé à 159,99 euros sur le site Cdiscount.

Une fluidité exemplaire pour toutes les parties

Une chose est sûre, avec ce moniteur gaming, Philips tient à offrir une excellente expérience en jeu. Il propose un taux de rafraîchissement optimal, qui s’élève à 240 Hz. La fluidité est donc exemplaire et les flous de mouvement complètement absents, y compris lors de l’enchaînement de combos nerveux.

L’écran garantit aussi un temps de réponse de seulement 0,5 ms. Grâce à ça, les retards ou ralentissements à l’image sont considérablement minimisés, ce qui est bien utile lors des parties dans lesquelles la réactivité est indispensable, comme sur les FPS.

L’AMD FreeSync Premium est aussi de la partie ce qui vous permettra de vivre des parties fluides avec des graphismes nets et sans saccades. Les déchirures d’écrans ne seront plus qu’un mauvais souvenir.

Une simple dalle Full HD

Il ne s’accompagne pas sans concessions et affiche une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels sur sa diagonale de 24,5 pouces, qui bénéficie de la technologie VA. On aurait préféré retrouver le sacro-saint 1 440p, mais l’écran offre une bonne qualité d’image.

Concernant son design, il est plutôt réussi avec un look sobre et de fines bordures sur trois côtés. Son châssis carré est ergonomique avec son pied qui peut être réglable en inclinaison, en hauteur et pivoter afin de s’adapter aux différents besoins de posture et d’environnement. Enfin, côté connectique, celle-ci se compose de deux ports HDMI, d’un DisplayPort 1.4 et d’un port jack 3,5 mm.

