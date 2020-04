Forfait mobile : 60 Go pour 12 euros par mois et sans évolution de prix

En proposant son forfait mobile 60 Go à 12 euros par mois, RED by SFR met en place l’un des rapports qualité/prix les plus efficaces du moment.

Le bras de fer continue entre les différents opérateurs afin de proposer la meilleure offre mobile. Évidemment, cette guerre profite surtout aux consommateurs, qui bénéficient bien souvent d’un débit élevé à un coût réduit. C’est dans cette optique que RED by SFR propose jusqu’au 20 avril prochain, un forfait mobile 60 Go sans engagement pour 12 euros par mois.

En bref

60 Go de 4G en France et 8 Go en Europe

Sans engagement et sans prix qui double après un an

Un forfait entièrement modulable en fonction des besoins

Le forfait mobile 60 Go RED by SFR est disponible jusqu’au 20 avril prochain, et vous sera facturé 12 euros par mois. Le tout sans engagement et sans évolution programmée de prix après 12 ou 24 mois. Les livraisons à domicile des cartes SIM et smartphones éventuels sont assurées. De même, le changement d’opérateur s’effectue toujours sans interruption des services.

Pour en savoir plus 👇

RED by SFR continue de proposer un forfait mobile qui s’adapte le mieux possible aux besoins de l’utilisateur, sans pour autant faire fondre ses économies comme neige au soleil. Vous avez donc accès aux appels, SMS et MMS illimités, aussi bien en France qu’en Europe et vers les DOM. À cela s’ajoute une enveloppe data considérable. En effet, RED by SFR met à votre disposition 60 Go de 4G par mois à utiliser sur tout le territoire.

Un débit largement suffisant pour couvrir tous vos besoins quotidiens, comme regarder une série en streaming, partager sa connexion ou encore jouer en ligne. Ce forfait mobile propose également une couverture data de 8 Go en Europe, afin de vous garantir un accès à Internet fluide lors de vos déplacements.

Pour toute souscription avant le 20 avril prochain, RED by SFR vous donne accès gratuitement à toutes les chaînes du bouquet SFR TV. Une sélection de chaînes qui comprend notamment tous les canaux de la TNT, disponible via l’application « SFR TV ».

Un forfait entièrement ajustable

Le forfait mobile de RED by SFR se démarque de la concurrence par sa flexibilité absolue. En effet, vous avez la possibilité d’ajouter de nombreuses options pour étoffer votre abonnement, contre quelques euros supplémentaires chaque mois. Qui plus est, ces options peuvent être désactivées à tout moment, sans surcoût de la part de l’opérateur. Vous pouvez ainsi gonfler l’enveloppe 4G à 100 Go mensuels, pour 8 euros supplémentaires par mois, ou encore profiter de 1 To de stockage dans le SFR Cloud pour 5 euros de plus chaque mois.

Enfin, cette offre mobile est sans engagement, ce qui signifie que vous n’êtes pas bloqué avec RED by SFR pour les 12 ou 24 prochains mois. Mais avec un prix de 12 euros par mois pour 60 Go de data 4G et tous les autres avantages, le forfait RED by SFR reste l’un des plus intéressants du marché. D’autant que son coût n’est pas amené à doubler d’ici un ou deux ans.

Comment conserver son ancien numéro ?

Changer de forfait mobile est désormais un jeu d’enfant. RED by SFR prend désormais en charge toutes les étapes de la résiliation, vous épargnant ainsi les échanges par courrier. De plus, le passage d’un opérateur à l’autre se fait sans interruption des services, et ne dépasse plus une à deux semaines. Même si vous souhaitez conserver votre ancien numéro.

Pour garder votre numéro de mobile actuel, il vous suffit de composer le 31 79 depuis votre smartphone pour obtenir votre code RIO. Vous devrez ensuite fournir ce code lors de la souscription au forfait RED by SFR.

Quelles sont les autres meilleures offres pour comparer ?

Il est toujours intéressant de comparer les meilleures offres du marché avant de sauter le pas. Voici un guide des meilleures offres, ainsi que notre comparateur d’offres mobiles.