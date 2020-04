L’enceinte connectée LG ThinQ WK7 chute presque au même prix qu’un Google Mini

La LG ThinQ WK7 est une enceinte connectée qui embarque Google Assistant. Approximativement du même gabarit qu'un Google Home, elle ne coûte pourtant que 10 euros de plus qu'un Google Mini aujourd'hui. Plus de détails ci-dessous.

Si vous êtes à la recherche d’une enceinte connectée abordable et puissante, la LG ThinQ WK7 semble aujourd’hui le meilleur compromis. Elle est disponible avec une réduction de 180 euros sur son prix d’origine. C’est une affaire à saisir pour celles et ceux qui n’ont pas encore invité Google Assistant à la maison, d’autant plus que certains revendeurs n’hésitent pas à encore la vendre au prix fort.

En bref

Un son puissant de 30 W

La reconnaissance vocale au top

Google Assistant et ses nombreuses fonctionnalités

Au lieu de 249 euros à son lancement, l’enceinte connectée LG ThinQ WK7 est aujourd’hui remisée à seulement 69 euros sur Rue du Commerce, soit seulement 10 euros de plus qu’un Google/Nest Mini.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

La LG ThinQ WK7 possède un design classique de forme cylindrique (21 x 13,5 cm) que l’on retrouve sur la plupart des enceintes connectées du marché. Sur son toit, on retrouve 4 boutons : augmenter le volume, baisser le volume, pause/lecture et Google Assistant.

Ce dernier permet de déclencher les services de l’assistant manuellement, mais il est également possible de le faire avec votre voix. L’enceinte connectée de LG est par ailleurs particulièrement performante pour entendre le moindre de vos mots grâce à ses deux micros placés idéalement assez loin des haut-parleurs pour assimiler plus aisément toutes les requêtes émises par son utilisateur/utilisatrice.

Cette enceinte connectée se distingue surtout par une puissance sonore de 30 W de très bonne qualité, d’autant plus qu’elle prend en charge le format Hi-Res. On retrouve également d’autres ajouts avec des options Clear Vocal et Enhanced Bass développées par le constructeur britannique Meridian Audio. L’une apporte des voix plus nettes et plus détaillées et sans distorsion, tandis que l’autre propose une intensification des bruits d’une grosse caisse et des sons graves de la basse.

De plus, l’enceinte connectée LG ThinQ WK7 est également compatible avec tous les objets connectés qui sont évidemment eux-mêmes compatibles avec Google Assistant.

Notre guide d’achat

