iPhone SE, iPad 2019 ou iPhone 11 : ils sont tous à prix réduit grâce à ce code promo

Rakuten relance aujourd'hui ses coupons de réduction et les produits Apple sont plus qu'à l'honneur avec des prix encore plus réduits que pendant les French Days, en passant par l'iPhone SE, l'Apple Watch Series 5 ou encore l'iPad 2019. Plus de détails ci-dessous.

Ce mercredi 3 juin 2020, Rakuten met à disposition deux codes promo pour faire des économies sur vos futurs achats, notamment du côté de chez Apple. L’un, RAKUTEN5, permet de bénéficier de 5 euros de réduction à partir de 29 euros d’achat et l’autre, RAKUTEN30, offre quant à lui une remise de 30 euros à partir de 299 euros d’achat.

Voici les offres en un clin d’œil :

Apple iPad 10.2 2019

L’iPad 2019 de la septième génération est à ce jour la tablette la plus abordable disponible chez Apple. Ce n’est pas une grande évolution par rapport à son prédécesseur, notamment à cause d’une fiche technique identique. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, l’autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable par le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Les seules différences viennent de la largeur d’écran, qui passe de 9,7 à 10,2 pouces, et de la présence d’un Smart Connector pour y connecter un clavier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

En bref

L’écran Retina de 10,2 pouces

La compatibilité avec l’Apple Pencil

Le Smart Connector pour connecter un clavier

Au lieu de 389 euros, le modèle Wi-Fi + 32 Go de l’Apple iPad 10.2 2019 est aujourd’hui disponible à 284 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez également 14,24 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Apple Watch Series 5

Si vous souhaitez être à la pointe de la technologie avec votre nouvel iPhone, c’est évidemment vers le dernier modèle de l’Apple Watch qu’il faut se tourner. Son écran OLED est encore plus borderless qu’avant pour gagner en ratio screen-to-body et il s’équipe dorénavant de la fonctionnalité Always-On pour avoir constamment l’écran allumé. La Series 5 permet ensuite de télécharger des applications sur l’App Store directement depuis la montre… ce qui n’était pas possible avant. Plus anecdotique, on retrouve également une boussole.

Pour plus d’informations sur cette Apple Watch Series 5, rendez-vous sur notre test complet.

En bref

Un écran magnifique

Des finitions exemplaires

Une fluidité et des performances irréprochables

Au lieu de 479 euros habituellement, l’Apple Watch Series 5 (44 mm) est aujourd’hui disponible à 353 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez également 37,40 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

iPhone SE (128 Go)

Avec l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino fait du neuf avec du vieux. Il reprend les anciens composants de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 pour proposer un excellent rapport qualité/prix. Dans son petit format de 4,7 pouces, il embarque tout de même la puce A13 Bionic pour une puissance de haute volée ou encore l’appareil photo 12 mégapixels du XR pour des clichés somptueux, quelle que soit la situation.

Pour en savoir encore plus, merci de lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

En bref

Le format compact

Avec la puissance de l’iPhone 11

Et même une compatibilité charge sans fil

Au lieu de 539 euros à son lancement, l’Apple iPhone SE 2020 (version 128 Go) est aujourd’hui disponible à 469 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez 46,99 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

iPhone 11

L’iPhone 11 est le nouveau smartphone abordable d’Apple pour la période 2019/2020. Il remplace le XR et apporte de nombreuses améliorations, en passant par la gap de puissance grâce à la puce A13 Bionic jusqu’à une meilleure polyvalence en photo grâce à l’ajout d’un second capteur au dos du téléphone. La firme de Cupertino a également fait des efforts quant à l’autonomie de ses smartphones et cet iPhone 11 est 1 heure plus endurant que l’ancien modèle, selon le constructeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple iPhone 11.

En bref

L’écran Liquid Retina de qualité

La puissance de la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR

Au lieu de 809 euros habituellement, l’Apple iPhone 11 (64 Go) est aujourd’hui disponible à 659 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez également 65,90 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.