Lenovo Smart Display : jusqu’à 140 € de remise pour les modèles 8 et 10 pouces

Lenovo s'est associé à Google pour proposer la gamme Smart Display avec un modèle 8 et 10 pouces. À l'occasion des soldes d'été 2020, Darty propose les deux modèles sous les 100 euros, 79 euros pour le 8" et 99 euros pour le 10", soit plus de 100 euros de réduction sur leur prix de départ.

Les Smart Display de Google sont clairement des produits qui nous ont surpris durant nos essais. Les modèles de Lenovo n’y font pas exception, que ce soit en format 8 ou 10 pouces, ils ont trouvé une place de choix dans la cuisine ou dans un bureau.

En bref

Format 8 ou 10 pouces

L’Assistant Google intégré

Fonction Chromecast pour diffuser sur son écran

Le Lenovo Smart Display est disponible dans sa version 8 pouces à 79 euros au lieu de 179 et dans sa version 10 pouces à 99 euros au lieu de 239 chez Darty.

Pour en savoir plus 👇

Le Lenovo Smart Display est un concept assez simple : prenez un Google Home, ajoutez-lui un écran, un système d’exploitation dédié, un Chromecast intégré et voilà.

Le système Smart Display intégré offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent de l’utiliser dans différentes situations. Dans une cuisine, l’assistant Google vous dictera des recettes de cuisine venues de divers sites comme Marmiton ou 750g. Dans le salon, elle pourra afficher la météo, des diaporamas de photos de famille ou simplement servir de centre de contrôle de vos objets connectés.

Dans un bureau, sa fonctionnalité Chromecast vous offre la possibilité de regarder une série Netflix depuis cet écran tout en travaillant sur votre ordinateur ou pour diffuser de la musique depuis votre compte Spotify, YouTube Music, Deezer ou Apple Music. Son haut-parleur n’est pas exceptionnel, mais il tient bien la route.

Sa webcam de 5 MP sera très pratique pour des appels vidéo. Malheureusement, il n’est compatible qu’avec Google Duo, donc exit Facebook Messenger, Skype ou Zoom.

Cependant, le placer dans une chambre ne sera pas idéal. Son écran est très lumineux, mais cette force devient une faiblesse dans ce type d’environnement, personne n’a envie de se faire éblouir par un écran en pleine nuit…

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur notre test complet !

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Lenovo Smart Display.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.