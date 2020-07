À saisir, l’excellent Sony WH-1000XM3 est à presque 200 euros pour les soldes

Le casque Sony WH-1000XM3 est le mastodonte du marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active. Proposé habituellement à 379 euros, il est affiché à 205 euros sur Rakuten grâce à un code promo, une offre à ne pas manquer.

Dans le monde des casques Bluetooth, il y a le Sony WH-1000XM3 et les autres. Le Japonais a imposé son casque dans le secteur du haut de gamme et la concurrence n’arrive toujours pas à le détrôner. Avec cette offre, c’est encore plus compliqué de résister.

Le Sony WH-1000XM3 en bref

Une excellente qualité sonore

Une réduction de bruit active presque irréprochable

Un design très confortable

Le casque Sony WH-1000XM3 est disponible à 205 euros sur Rakuten au lieu de 379 euros grâce au code promo RAKUTEN20. Le code expire le 16 juillet.

Pour en savoir plus 👇

Deux ans après sa sortie, le casque haut de gamme de Sony reste toujours aussi impressionnant. Il a réussi à s’imposer face à Bose et son QC 35 II pour avoir la couronne des casques Bluetooth à réduction de bruit active, même si le nouveau Headphones 700 fait légèrement mieux aujourd’hui.

Ce dernier point est d’ailleurs sa grande qualité, sa réduction de bruit est irréprochable. Le bruit d’une grande artère parisienne devient un souffle presque inaudible et l’application companion Sony Headphones Connect permet de régler son intensité à votre guise. La fonctionnalité Quick Attention permet d’ailleurs de baisser automatiquement le son de la musique et l’intensité de la réduction de bruit pour suivre une conversation autour de vous sans avoir à enlever votre casque de vos oreilles.

La qualité sonore de ce casque est elle aussi très bonne. Sony a opté pour une identité qui met en avant ses basses. Si vous n’êtes pas un adepte de ce type de son, un égalisateur est intégré dans l’app companion pour modifier cela et adapter le tout à votre goût.

L’Assistant Google est intégré pour communiquer avec lui sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Envoyez des messages, posez-lui des questions directement depuis votre casque.

L’autonomie du casque est aussi un bon point, vous pouvez tenir une trentaine d’heures loin de votre chargeur USB-C avec la réduction de bruit activée. La charge rapide permet de récupérer 5 heures d’autonomie en 5 à 10 minutes de recharge !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet !

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le casque Sony WH-1000XM3.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.