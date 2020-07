Pour les soldes, le Google Pixel 4 passe à 530 € et la version XL à 700 €

La gamme Pixel de Google a toujours accordé une place centrale à la photo. Chaque année, ses smartphones écrasent la concurrence dans ce domaine. Pour les soldes, le Pixel 4 est soldé à 529 euros au lieu de 769 chez Rakuten. Le Pixel 4 XL passe quant à lui de 899 à 703 euros.

Le Pixel 4 est un smartphone qui prendra presque toujours une bon cliché, quelles que soient les conditions. Si vous êtes intéressés d’acquérir cet excellent photophone, les soldes permettent justement de trouver de bonnes affaires avec une réduction de 240 euros pour le Pixel 4 et de 196 euros.

En bref

Un excellent écran 90 Hz

L’un des meilleurs photophones du moment

De bonnes performances

Le Google Pixel 4 est disponible à 529 euros sur Rakuten au lieu de 769 euros dans sa version 64 Go et en coloris Blanc.

Le Google Pixel 4 XL est quant à lui disponible à 703 euros sur Rakuten au lieu de 899 euros dans sa version 64 Go et en coloris Noir.

Le design des Pixel 4 n’est pas ce qu’on pourrait appeler sa grande force. Google a même abandonné sa « marque de fabrique » avec un dos bimatière. Ici, on a un dos en verre brossé blanc sur le Pixel 4 classique et un verre noir classique sur le XL. De plus, l’écran a des bordures fines sur les côtés et en bas, mais pas en haut. On a un véritable front (pas d’encoche) pour accueillir l’appareil photo frontal et les capteurs Soli et de reconnaissance faciale.

Ses capteurs sont d’ailleurs l’une des choses qui démarquent ces Pixel 4 de la concurrence. Soli est un mini capteur radar pour reconnaître les mouvements de la main que l’on fait devant notre smartphone. Passez la musique, déverrouillez le smartphone avant même que vous ne l’ayez en main, les fonctionnalités sont encore peu nombreuses, mais très pratiques. La reconnaissance faciale est aussi très efficace, se basant sur un modèle 3D, à la manière de FaceID chez Apple, elle fonctionne très bien, mais possède un petit défaut : elle reconnaît un visage même les yeux fermés.

L’écran est une dalle OLED de 5,7 ou 6,3 pouces avec une définition QHD+, mais le plus important est son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ainsi, son affichage est très fluide et donc très agréable à regarder, on se surprend par fois à juste scroller dans le tiroir d’applications pour profiter de cette fluidité.

Côté performances, le Snapdragon 855 et 6 Go font bien leur travail. On n’a aucun ralentissement même dans les jeux gourmands. Là où le Pixel 4 a du mal, c’est sur l’autonomie. La version classique aura du mal a tenir une journée tandis que le Pixel 4 XL arrive quand même à dépasser cette journée, mais n’ira pas plus loin… Heureusement, on profite de la charge rapide 18W et de la charge sans-fil Qi.

Là où le Pixel 4 est impressionnant, c’est en photo. Son double capteur n’est pas exceptionnel sur le papier, mais les algorithmes de Google en font un des, si ce n’est le, meilleur photophone du marché ! Le deuxième capteur est un telephoto x2 qui peut, encore à l’aide de la technologie de Google, zoomer jusqu’en x7 sans perdre énormément de détails.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos tests complets du Google Pixel 4 et du Google Pixel 4 XL.

