Le prix du Asus Zenphone 7 Pro perd 200 € avec cette nouvelle offre

Habituellement commercialisé à 799 euros, le Zenphone 7 Pro de chez Asus est aujourd'hui accessible à 599 euros sur le site de la Fnac et sur celui de Darty. C'est un excellent prix pour un flagship équipé du puissant Snapdragon 865+.

Après le lancement récent du Asus ROG Phone 5 et en attendant une hypothétique nouvelle version de son flagship grand public, le Asus Zenfone 7 Pro reste une valeur sûre du catalogue de la firme taïwanaise. Moins cher qu’à son lancement, il est aujourd’hui proposé avec une remise immédiate de 25 %.

Le Zenphone 7 Pro en bref

Un écran 6,67 pouces AMOLED de 90 Hz

Des capteurs photo/vidéo rotatifs

Un puissant Snapdragon 865+

Une batterie de 5 000 mAh

La compatibilité 5G

Au lieu de 799 euros, le Asus Zenfone 7 Pro est aujourd’hui disponible à 599 euros sur le site de la Fnac, et également chez Darty. Il est distribué avec en plus une paire d’écouteurs sans fil Bluetooth Sporty BT V985 de couleur noir.

Pour en savoir plus sur le Asus Zenfone 7 Pro

Avec son design totalement borderless, sans encoche, ni poinçon, le Zenfone 7 Pro étonne par sa simplicité, mais surtout par son ingénieux système de caméra rotative, aussi appelé Flip Caméra. Celui-ci permet d’osciller entre la partie photo/vidéo à l’arrière de l’appareil et la partie selfie à l’avant, le bloc caméra se plaçant automatiquement au-dessus de l’appareil. Ce système repose sur une architecture à 3 capteurs 64 + 12 + 8 mégapixels, avec en prime une stabilisation optique de bonne facture.

Côté performances, le terminal est doté du très performant Snapdragon 865+ en plus de 8 Go de RAM, ce qui lui confère des performances musclées pour tout type d’utilisations, que ce soit pour les jeux, applications lourdes et le multitâche. De plus le Zenfone 7 Pro est compatible avec les réseaux 5G, ce qui lui confère un côté future proof sans forcer.

Le tout repose sur une dalle de 6,67 pouces d’une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, à considérer comme de bonne qualité en 2021. À noter également qu’il ne dispose pas d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui est un peu dommage. Cependant, ce dispositif de déverrouillage se trouve sur un bouton de tranche, plutôt réactif au quotidien.

Enfin, ce Zenfone 7 pro fait partie des smartphones les plus endurants de sa catégorie avec sa batterie de 5 000 mAh. Comptez facilement plus d’un jour d’utilisation. Sans oublier que sa charge rapide est très efficace : elle permet de passer de 0 à 100 % en seulement 1h30. Il faut en revanche faire une croix sur la charge sans fil, le terminal n’étant pas doté d’un dispositif à induction.

Consultez notre test complet du Asus Zenfone 7 Pro pour en savoir plus.

L’offre du Asus Zenfone 7 Pro n’est plus disponible ?

Si cette offre n’est plus disponible, vous pouvez jeter un œil aux autres offres disponibles sur les divers sites marchands via le tableau ci-dessous.

L’alternative au Asus Zenfone 7 Pro

Si vous hésitez avec un autre smartphone de la même gamme, n’hésitez pas à consulter notre notre comparatif entre le Asus Zenfone 7 Pro et le OnePlus 8