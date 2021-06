De nombreux produits Apple sont en promotion pendant les French Days

Plusieurs références d'Apple bénéficient actuellement de promotions à l'occasion des French Days. iPhone 12, Mac mini, AirPods Pro, Apple Watch SE... Voici une sélection des meilleurs produits remisés pour l'événement !

Acquérir un produit Apple nécessite très souvent un budget conséquent. Alors, autant profiter des périodes de promotion pour pouvoir se faire plaisir. Les French Days sont là pour ça, et nous font profiter de remises très intéressantes sur des références actuelles de la firme de Cupertino. En voici une petite sélection.

Les offres en un clin d’œil

L’iPhone 12 mauve (128 Go)

La douzième itération du smartphone premium d’Apple continue de figurer sur le haut du podium. L’iPhone 12 s’est même récemment doté d’un tout nouveau coloris mauve pimpant. Derrière ce design toujours soigné comme la marque à la pomme sait si bien le faire, on retrouvera bien sûr une fiche technique puissante, avec une puce A14 Bionic, un bel écran OLED de 6,1 pouces, un module photo efficace et une compatibilité avec la recharge sans fil et MagSafe.

En bref

Un design toujours aussi premium

Une puce puissante A14 Bionic

Une bonne autonomie

Habituellement affiché à 959 euros, l’iPhone 12 mauve (128 Go) est désormais proposé à 899 euros sur Amazon et chez Boulanger. L’iPhone 12 bleu (128 Go) passe quant à lui de 959 euros à 867,58 euros.

L’iPhone 12 mini

Comme son nom l’indique, l’iPhone 12 mini est le modèle le plus compact de la nouvelle génération d’iPhone, sortie en 2020. Si ce petit smartphone intègre un écran OLED réduit de 5,4 pouces, il ne fait aucune concession sur ses performances, puisqu’il embarque lui aussi une puce A14 Bionic. Côté autonomie, on aura droit à une petite journée d’utilisation avec un usage modéré, mais la charge sans fil via MagSafe sera là pour regonfler la batterie en un rien de temps. En somme, ce smartphone conviendra tout particulièrement à ceux et celles qui ne souhaitent pas être obligés de tenir leur appareil à deux mains à cause de sa taille…

En bref

Un écran OLED de 5,4 pouces

Une puce A14 Bionic

Un smartphone compact, mais puissant

Lancé à 859 euros, l’iPhone mini (128 Go) est actuellement affiché à 791 euros dans son coloris noir sur Amazon.

L’iPhone 11 (64 Go)

Malgré la sortie de la douzième itération du célèbre smartphone d’Apple, et l’arrivée prochaine de la nouvelle génération, l’iPhone 11 reste encore aujourd’hui une très bonne référence. Naturellement, cet ancien fleuron est devenu moins cher, ce qui nous permet de bénéficier d’un rapport qualité/prix nettement plus intéressant. Cet iPhone 11 embarque un écran de 6,1 pouces (pas d’OLED ici, mais une très belle dalle LCD), une puce A13 Bionic, et un module photo plutôt polyvalent qui donne même l’occasion de filmer en 4K à 60 fps.

En bref

Un smartphone au très bon rapport qualité/prix

Une puce A13 Bionic

Compatible avec la charge sans fil

Au lieu de 689 euros, l’iPhone 11 (64 Go) est actuellement affiché à 644 euros sur Cdiscount et chez Amazon.

L’iPad 10.2 2020

Déjà plus abordable que les autres tablettes de la marque à la pomme, l’iPad 2020 est encore moins cher à l’occasion de ces French Days. Avec son écran de 10,2 pouces, sa puce A12 Bionic et son autonomie d’une dizaine d’heures, cet iPad sera particulièrement adapté à ceux et celles qui souhaiteraient se doter d’une tablette pratique et efficace au quotidien, sans pour autant avoir besoin d’un modèle professionnel à l’image de l’iPad Pro. Les créatifs pourront tout de même l’utiliser avec l’Apple Pencil de première génération. On appréciera son petit côté rétro avec ses bordures plus épaisses et son bouton home avec Touch ID.

En bref

Un iPad plus abordable

Une puce A12 Bionic puissante

Compatible avec l’Apple Pencil de 1ère génération et avec les Smart Keyboard

Habituellement proposé à 389 euros, l’iPad 10.2 2020 (32 Go + Wi-Fi) est aujourd’hui disponible à 299,99 euros sur Rakuten. Il s’agit d’un modèle importé. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 30 euros offerts sur vos prochains achats sur le site.

L’iPad Air 2020

L’iPad Air a fait peau neuve l’année dernière, et a notamment gagné une puce A14 Bionic. Cette tablette est nettement moins chère que l’iPad Pro, tout en proposant une qualité premium qui n’a que peu de chose à lui envier. On pourra ainsi profiter d’un design borderless très soigné, un écran LCD de 10,9 pouces (compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération), la possibilité de connecter un Magic Keyboard ou encore une autonomie de deux jours en usage modéré. Les créatifs qui n’ont pas le budget pour un iPad Pro pourraient bien être séduits.

En bref

Un écran LCD de 10,9 pouces

Une puissante puce A14 Bionic

Compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération

Habituellement proposé à 669,99 euros, l’iPad Air 2020 (64 Go + Wi-Fi) est désormais affiché à 629,99 euros à la Fnac, chez Darty, Boulanger et Amazon.

Le Mac mini M1

Véritable ordinateur de bureau miniature, le Mac mini est équipé de la nouvelle et puissante puce Apple M1, basée sur une architecture ARM, qui accorde un gain de puissance non négligeable par rapport aux anciens processeurs Intel Core, tant au niveau des performances de traitement que du côté des performances graphiques. Les tâches s’effectueront ainsi avec bien plus de fluidité et de rapidité, que vous choisissiez de faire du montage, de la bureautique, ou de jouer. Ce Mini mini a beau être compact, il est aussi complet, avec une connectique généreuse.

En bref

Un tout petit ordinateur de bureau

La puissance de l’Apple M1

Une capacité de stockage confortable

D’abord affiché à 799 euros, le Mac mini (8 Go de RAM + SSD 256 Go) est désormais disponible à 719,99 euros chez Amazon et Boulanger.

Les AirPods Pro

Apple a commercialisé ses premiers AirPods Pro dotés de la réduction de bruit active en 2019. Deux ans après, celle-ci reste encore aujourd’hui l’une des meilleures du marché. Le format intra-auriculaire de ces écouteurs true wireless permettent, en plus, de profiter d’une très bonne isolation passive. Ces AirPods Pro ont en plus l’avantage d’être très confortables, y compris lors de sessions d’écoute prolongée. Et pour ne rien gâcher, ces écouteurs s’intègrent à merveille dans l’écosystème de la marque à la pomme, avec un appairage grandement facilité.

En bref

L’une des meilleures réductions de bruit active du marché

Une autonomie d’une journée avec le boîtier

Parfaite intégration avec iOS

Initialement affichés à 279 euros, les AirPods Pro d’Apple sont aujourd’hui disponibles à 199,99 euros chez Cdiscount et Amazon.

Les AirPods avec boîtier de charge sans fil

Indémodables, les AirPods figurent encore en très bonne place dans l’univers des écouteurs true wireless. D’autant plus que son boîtier de charge est compatible avec la charge sans fil Qi, ce qui offre une praticité bien appréciable. Sinon, ces AirPods sont toujours aussi agréables à utiliser, avec un appairage simple comme bonjour, et un son puissant.

En bref

Un boîtier de charge compatible Qi

Un son puissant

Des AirPods toujours aussi efficaces

Au lieu de 229 euros, les AirPods avec boîtier de charge sans fil sont désormais affichés à 169,99 euros chez Amazon.

Les AirPods Max

Le casque AirPods Max fait sans aucun doute partie des références les plus chères sur le marché, alors les promotions sont toujours accueillies avec soulagement. Mais son prix peut se justifier par la qualité des matériaux choisis (aluminium, acier inoxydable), son design premium, et sa réduction de bruit active qui dépasse la concurrence. Côté son, on sera servi, avec des morceaux diffusés sans distorsion même à plein volume. Et le fait de disposer de boutons physiques et non de contrôles tactiles s’avère être un vrai plus.

En bref

La qualité de fabrication propre à Apple

Une excellente expérience sonore

Une très bonne réduction de bruit active

Au lieu de 629 euros, le casque sans fil AirPods Max est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Amazon.

L’Apple Watch SE GPS (40 mm)

Si l’Apple Watch Series 6 est trop onéreuse pour vous, l’Apple Watch SE se présente comme un très bon compromis pour pouvoir profiter d’une montrée connectée performante. La firme californienne a en effet lancé cette montre plus abordable en parallèle de la Series 6, et malgré quelques concessions, on appréciera sa polyvalence et son aide au quotidien. Ici, pas d’ECG pour l’électrocardiogramme ni d’oxymètre pour connaître l’oxygénation de son sang, mais un suivi approfondi de plusieurs activités sportives, et un suivi du sommeil toujours aussi pratique. Mention spéciale pour l’autonomie annoncée de 18 heures.

En bref

Une Apple Watch plus abordable

Un écran OLED

Un suivi approfondi de nombreuses activités

Au lieu de 299 euros, l’Apple Watch SE GPS (40 mm) est disponible à 284 euros sur Cdiscount grâce au code FD15.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

Les meilleures offres des French Days par catégorie

Les meilleures offres des French Days par marchand

Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des French Days dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !