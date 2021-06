French Days : achetez deux Samsung Galaxy SmartTag+ pour le prix d’un

Ses clés, son portefeuille... ce sont des objets faciles à perdre, ou dont on oublie rapidement le dernier endroit où on les a vus. Pour remédier à ce problème, il existe des balises connectées pour retrouver facilement vos objets. Pour la fin des French Days, vous pouvez vous procurer deux Galaxy SmartTag+ de Samsung pour le prix d'un, soit 39,99 euros au lieu de 79.

Contrairement à Apple, Samsung a pris les devants et a dévoilé avant la marque à la Pomme son tout nouveau SmartTag+. C’est un petit tracker connecté qui va vous permettre de retrouver vos objets perdus, mais aussi interagir avec la maison connectée. Pour ce dernier jour des French Days, Samsung offre la possibilité d’obtenir deux SmartTag+ pour le prix d’un.

Le Galaxy Smart Tag+ en bref

Un format compact et facile à accrocher

La technologie de réalité augmentée

Une portée Bluetooth allant jusqu’à 120 mètres sans obstacles

Au lieu de 79,98 euros, le lot de 2 Galaxy SmartTag+ est actuellement en promotion à seulement 39,99 euros sur le site officiel de Samsung.

Pour en savoir plus sur le Galaxy SmartTag+

Le SmartTag+ aborde un design avec un revêtement mat sous forme d’un carré aux angles arrondis avec un poids de 14 grammes. Il dispose d’un trou, pour passer un cordon ou n’importe quel type d’attache façon porte-clés. Il fonctionne avec une pile plate remplaçable, censée durer 165 jours. Pour l’utiliser, il vous suffit de l’attacher à l’objet que vous ne souhaitez pas perdre (clés, sac à dos, portefeuille…), et de l’appairer avec votre smartphone via l’application mobile SmartThings Find de Samsung.

Embarquant la technologie BLE (Bluetooth Low Energy), les SmartTag+ ont une portée de 120 mètres dans des conditions idéales entre votre smartphone et le tracker. Sachez que les performances réelles peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

Alors que les SmartTag classiques ne disposaient que de la technologie BLE, la version + dispose également de la technologie ultra-wideband (UWB). D’après la marque, l’association des deux technologies va permettre une meilleure précision dans la localisation des objets. Cependant, pour fonctionner pleinement, le Galaxy SmartTag+ doit être associé à des smartphones Galaxy compatibles avec la technologie à bandes ultra-larges (UWB) et équipés d’Android 11 ou d’une version ultérieure.

Les SmartTag+ permettront par ailleurs de retrouver un objet plus facilement à l’aide d’une interface de réalité augmentée. À la manière d’une chasse au trésor, il vous suffira alors de suivre les indications et la direction à prendre pour vous lancer en quête de votre objet perdu, via l’application SmartThings Find. La distance sera également affichée. Si votre objet reste introuvable, une fois proche de lui, un son bruyant peut-être émit pour pouvoir le repérer plus facilement.

Enfin, si votre objet balisé est hors de portée, le réseau Galaxy Find Network vous permet de le localiser tout de même : chaque fois qu’un smartphone Samsung Galaxy passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Vous pouvez également utiliser d’autres appareils que vous possédez pour localiser vos objets. Notez que votre SmartTag+ peut aussi se connecter à votre réseau domotique et contrôler certains appareils.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

