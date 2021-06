Le Xiaomi Poco X3 Pro (256 Go) n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Lorsqu'on recherche un smartphone avec un bon rapport qualité-prix, Xiaomi est souvent la réponse facile tant les bonnes références au bon prix sont nombreuses. Le Poco X3 Pro est donc un exemple parmi beaucoup d'autres, mais il devient plus qu'intéressant aujourd'hui en passant de 299 à seulement 209 euros via une vente flash sur Cdiscount.

Le monde des smartphones a bien évolué. Un peu comme Free l’a fait avec les forfaits mobile, Xiaomi a fracassé le marché avec des prix agressifs sans pour autant négliger la qualité de son produit. Le segment de l’entrée/milieu de gamme a donc fortement été chamboulé, et heureusement pour nous, car avec un budget de 200 euros il y a quelques années, c’était tout simplement impensable d’avoir un smartphone avec une fiche technique aussi appétissante que celle du Xiaomi Poco X3 Pro.

Les caractéristiques du Xiaomi Poco X3 Pro

Un écran de 6,67 pouces à 120 Hz

Un Qualcomm Snapdragon 860 très puissant

Une grosse batterie avec de la charge rapide 33 W

Bonus : Android 11 est disponible avec MIUI 12

Au lieu de 299 euros habituellement, la version 256 Go du Xiaomi Poco X3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 209 euros via une vente flash sur Cdiscount.

Un design toujours aussi clivant

Le Xiaomi Poco X3 Pro conserve le même design que le X3 classique. On retrouve donc ce format imposant en main avec une épaisseur de 9,4 mm et un poids de plus de 200 grammes, toujours avec un poinçon central en haut de l’écran et un dos marqué d’une grande bande verticale très visible à l’œil, tout comme l’énorme logo Poco et le module photo rectangulairement arrondit.

Mais le Poco X3 Pro est excellent pour son prix

S’il est donc impossible de les différencier à l’œil nu, ce modèle Pro marque pourtant un grand changement, notamment au niveau de la fiche technique qui prend des airs de smartphone premium. Jugez par vous-même, la dalle embarquée est IPS, mais en Full HD+ avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 6.

Ce n’est pas tout, ce Poco X3 Pro est également doté d’une grande puissance de calcul grâce à l’intégration de la récente puce Snapdragon 860, épaulée par 8 Go de RAM. Avec une score de 547 278 sur AnTuTu, cette configuration est tout simplement la plus performante de sa catégorie. Vous pourrez lire tous vos jeux avec une excellente qualité graphique. De plus, vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

L’autonomie n’est évidemment pas en reste avec une grosse batterie de 5 160 mAh. Sur le papier, cela promet une endurance d’au moins deux jours si votre utilisation n’est pas excessive, mais dans les faits un jour sera le maximum si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes. Enfin, la charge rapide de 33 W est très pratique pour récupérer la totalité de l’énergie en moins d’une heure.

Un manque de polyvalence en photo

Le Poco X3 Pro est équipé de quatre capteurs, avec un principal de 48 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à 119° (f/2,2), un objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels (f/2,4). Si la qualité du premier capteur est convaincante, celle des trois autres l’est beaucoup moins, rendant la polyvalence de ce smartphone assez anecdotique. À l’avant, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 20 mégapixels pour faire des selfies.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

