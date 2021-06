Ce PC portable équipé d’une RTX 3060 frôle les 1 000 € pour le Prime Day

C'est la période du Prime Day et nombre de références du côté des laptops font le plein de promotions. C'est le cas de ce Acer Nitro 5 AN515-55-5041 qui voit son prix passer de 1 199 euros à 1 059 euros, soit une remise immédiate de 12 %.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-55-5041 est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant et bon marché. Pendant les Prime Day, il est encore moins cher et bénéficie aujourd’hui de 140 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du Acer Nitro 5

L’écran de 15,6 pouces Full HD à 144Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060

512 Go en SSD Nvme + emplacement disponible pour en ajouter

Au lieu de 1 199 euros, le PC portable gamer Acer Nitro AN515-55-5041 est aujourd’hui disponible à 1059 euros sur Amazon pendant les Prime Day.

Un laptop aux lignes purement orientés gaming

Le modèle Nitro 5 d’Acer détone par la robustesse de son châssis mêlant plastique et aluminium avec des courbes très typées gamer. Sa dalle IPS 15,6 pouces Full HD encadrée de fines bordures noires permet d’obtenir un ratio châssis/écran de bonne facture. Pour un PC portable de ce type, il n’est d’ailleurs pas si lourd avec « seulement » 2,30 kg sur la balance et une épaisseur de 2,3 cm. L’écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui lui assure forcément une bonne fluidité en jeu.

Une configuration solide et évolutive

À l’intérieur de la machine , on trouve un Intel Core i5-10300H, un processeur quad-core -8 Threads-cadencé à 2,5 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz), 8 Go de RAM mais surtout une carte graphique Nvidia RTX 3060. Cette configuration vous permettra d’être à l’aise dans tous les jeux, même les plus gourmands, en tout cas via la résolution maximale de l’écran. De plus, son SSD NVME Intel de 512 Go assure des chargements rapides, que ce soit du système d’exploitation ou les applications. il est même possible d’ajouter un second module Nvme via un emplacement vide prévu à cet effet.

La connectique qui va bien

Côté sans-fil, on retrouvera des modules Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. la connectique physique est bien complète avec deux ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C, un port HDMI 2.0, un port LAN et une prise jack pour casque et/ou Microphone. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie du Nitro 5, Acer annonce entre 7 et 8h, ce qui est dans la moyenne pour ce type de laptop.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

