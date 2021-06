Plus de 100 euros de réduction sur les AirPods Max, c’est maintenant !

AirPods Max, c'est le nom du premier casque sans fil avec réduction de bruit active. Apple oblige, c'est un produit (très) onéreux, mais il profite aujourd'hui de sa plus grosse promotion depuis le lancement en passant de 629 à 519 euros sur Amazon et Cdiscount.

Les AirPods Max justifient leur prix par une qualité de fabrication nettement au-dessus du lot et une expérience sonore très haut de gamme. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais celle est ceux qui sont intéressés depuis le début par le casque sans fil d’Apple seront ravis d’apprendre que ce dernier bénéficie aujourd’hui d’une remise immédiate de 17 % sur son prix d’origine, soit 110 euros de réduction.

Que retenir des AirPods Max ?

Ce n’est pas un casque en plastique

Le son et la réduction de bruit sont excellents

Les nombreuses fonctionnalités liées à l’écosystème Apple

Au lieu de 629 euros habituellement, les AirPods Max sont aujourd’hui disponibles en promotion à 519 euros sur Amazon et Cdiscount – en coloris rose et vert uniquement.

Un design premium made by Apple

Les AirPods Max sont clairement un casque au design premium. Apple a fait le choix d’utiliser des matériaux comme du métal, de l’aluminium anodisé et de l’acier inoxydable quand la plupart des constructeurs font le choix du plastique. C’est beau, mais cela fait directement effet sur le poids du casque qui montre presque à 400 grammes sur la balance. Quoi qu’il en soit, le tout est agréable une fois posé sur la tête, notamment avec son tissu maillé (ou « mesh ») qui a la particularité de repartir idéalement le poids tout en laissant respirer les cheveux. En revanche, il a tendance à glisser un peu.

Pour continuer sur le design, on apprécie par ailleurs le choix d’Apple d’intégrer des boutons physiques et non des contrôles tactiles, qui peinent parfois à répondre sur certaines références bien connues sur le marché. C’est alors qu’une Digital Crown similaire à celle des Apple Watch fait son apparition pour exécuter quelques actions, ce qui est très intuitif. On retrouve également un deuxième bouton, dédié quant à lui à la réduction de bruit.

Une meilleure réduction de bruit que le Sony WH-1000XM4

L’ANC (ou Active Noise Cancelling), parlons-en justement. Avec les six micros orientés vers l’extérieur des AirPods Max, le casque d’Apple prend une longueur d’avance sur la majorité des acteurs du marché et propose actuellement une meilleure réduction de bruit active que le Sony WH-1000XM4, par exemple. Mais le plus impressionnant est sans aucun doute son mode Transparence qui, en un clic, vous permettra d’entendre les bruits extérieurs — et accessoirement avoir une conversation sans retirer son casque — de la meilleure des façons avec des sons sont parfaitement nets, intelligibles, sans distorsion et même légèrement accentués. On pourrait même oublier qu’on porte le casque sur la tête.

Côté son, c’est presque un sans-faute pour les AirPods Max. Ses transducteurs de 40 mm et son moteur muni de deux anneaux magnétiques en néodyme pour limiter la distorsion couplé à l’excellente puce H1 offrent une expérience sonore de grande qualité, avec des morceaux musicaux riches en détail. Même à plein volume, les distorsions sont assez faibles et le son est tout à fait écoutable. De plus, on retrouve une spatialisation pour le son — comme les AirPods Pro — afin de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles.

Les AirPods Max ne sont rien sans leur étui

Ne vous attendez pas en revanche à de véritables exploits côté autonomie. Apple annonce un score de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active (RBA) et l’audio spatial, ce qui est assez classique par rapport à la concurrence. Et pour la recharge, il faudra impérativement passer par l’étui et c’est long… environ 2h15 pour lui faire récupérer ses 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du AirPods Max.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Max.

Il existe évidemment des casques plus abordables que celui d’Apple

Nous recommandons de nombreuses références plus abordables que les AirPods Max. Pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021.