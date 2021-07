Pack Xiaomi en solde : un smartphone + une caméra de surveillance pour 150 €

Xiaomi propose des produits divers et variés dans le monde de la Tech. Fnac et Darty ont réuni deux objets du constructeur chinois dans un pack à seulement 150 euros, qui inclut le smartphone Redmi Note 9S et la caméra de surveillance Mi Home Basic 2.

Les nombreux produits estampillés Xiaomi possèdent habituellement un excellent rapport qualité-prix. Alors, quand vous en ajoutez deux dans un pack à prix économique, c’est forcément une bonne affaire. Pendant les soldes d’été 2021, vous pouvez avoir un smartphone Redmi Note 9S avec une caméra de surveillance pour seulement 150 euros le tout. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 9S

L’autonomie de deux jours environ

La polyvalence du quadruple capteur photo

Les bonnes performances du Snapdragon 720G

Lancé à 249 euros, le Xiaomi Redmi Note 9S ne coûte aujourd’hui que 149 euros à la Fnac et chez Darty, dans un pack avec une caméra de surveillance Mi Home Basic 2 offerte (normalement d’une valeur de 29,99 euros). Pour obtenir ce prix, il suffit soustraire le montant de l’ODR (30 euros) valable jusqu’au 23 août prochain au prix indiqué sur les différents sites marchands.

Un bon smartphone pour les petits budgets

Le Xiaomi Redmi Note 9S propose un look borderless avec poinçon positionné au milieu de l’écran. La dalle est en IPS LCD avec une diagonale de 6,67 pouces, par ailleurs bien calibrée, avec la possibilité de tout régler grâce aux nombreuses personnalisations disponibles sur MIUI. On peut néanmoins regretter l’absence d’un taux de rafraichissement allant au-delà des 60 Hz.

Le reste de la fiche technique est assez similaire avec le Redmi Note 9 Pro, car le 9S s’équipe lui aussi du Snapdragon 720G, un processeur orienté gaming performant qui atteint une puissance plus ou moins équivalente à celle du SoC Helio G90T. Il embarque également la même batterie de 5 020 mAh pour une autonomie estimée à 2 jours environ, selon l’utilisation, rechargeable via le port USB-C de l’appareil.

La différence se fait essentiellement sur la photo. Le module du Redmi Note 9S se compose d’un quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, alors que le capteur principal du 9 Pro est un 64 mégapixels. Rassurez-vous, le 9S se débrouille tout de même honorablement, d’autant plus qu’il propose une belle polyvalence sur cette gamme de prix, notamment avec son mode nuit particulièrement intéressant à exploiter.

Une caméra pour avoir toujours un œil à la maison

La Xiaomi Mi Home Basic 2 est actuellement la caméra de surveillance la plus abordable du constructeur chinois. Elle offre un retour vidéo grand-angle à 170 degrés en Full HD directement depuis votre smartphone ou votre tablette via l’application Mi Home. Elle est pas chère, mais elle est tout de même dotée d’un système de détection de mouvement, pour vous envoyer une notification en cas d’intrusion. La compatibilité avec Google Assistant est évidemment de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9S.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 9S.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.