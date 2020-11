Voici un bon casque sans fil à réduction de bruit pour seulement 129 €

Il n'y a pas que Bose et Sony dans la vie ! Le Plantronics Backbeat Pro 2 est un bon casque sans fil qui intègre la réduction de bruit active et qui est actuellement remisé sur Cdiscount à 129 euros au lieu de 249.

Vous êtes à la rechercher d’un nouveau casque sans fil efficace et abordable pour Noël ? De nombreux choix s’offrent à vous à l’approche du Black Friday, dont le Plantronics BackBeat Pro 2 à réduction de bruit active qui est aujourd’hui disponible presque à moitié prix.

En bref

La réduction de bruit efficace

L’autonomie confortable

Le son de qualité

Au lieu de 249 euros à son lancement, le casque sans fil Plantronics BackBeat Pro 2 est disponible à seulement 129 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le casque sans fil Plantronics BackBeat Pro 2 est peut-être une référence aujourd’hui abordable pour profiter de la réduction active du bruit, mais ce n’est pas pour autant un mauvais casque. La marque est tout de même réputée pour sa qualité audio. Ce casque a la particularité de proposer des basses bien profondes et des aigus plutôt clairs, mais on peut sûrement un peu regretter le fait que les voix soient légèrement en retrait.

Ceci étant dit, il faut tout de même préciser que l’efficacité de l’ANC n’est pas aussi probante que sur les modèles haut de gamme chez Sony et Bose, mais elle permet tout de même de se couper un minimum des distractions externes. De plus, son design circum-aural qui englobe bien les oreilles permet déjà de profiter d’une bonne isolation passive de base. Ce n’est pas un effet d’annulation, mais plutôt d’étouffement du bruit et c’est déjà bien.

Le BackBeat Pro 2 a d’ailleurs le mérite d’être moins imposant que son prédécesseur, tout en étant aussi autonome. En effet, il est capable de tenir environ 24 heures en mode sans fil avec la réduction de bruit activée. On note également que la connexion est parfaitement stable malgré le Bluetooth 4.0. Cependant, on ne va pas chipoter pour le prix du casque sans fil aujourd’hui.

Pour comparer le Plantronics BackBeat Pro 2 avec les autres, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2020.

