Le Lenovo Smart Display 10 pouces est affiché à moins de 100 euros

Parmi tous les Smart Display de Google, le Lenovo Smart Display est sans doute l'un des plus surprenants. Boulanger le propose aujourd'hui à 99 euros, contre 239 euros à son lancement.

Qu’il soit posé dans le salon, dans le bureau ou encore dans la cuisine, le Lenovo Smart Display sait se rendre indispensable grâce à ses nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien. Son modèle 10 pouces bénéficie d’ailleurs d’une bonne promotion sur Boulanger, qui l’affiche à moins de 100 euros.

En bref

Google Assistant intégré

Compatible Chromecast

Un design moderne qui s’intègre dans tous les intérieurs

Au lieu de 239 euros à son lancement, descendu à 129 euros ensuite, le Lenovo Smart Display est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Boulanger, soit une réduction de 58 % sur son prix d’origine.

Si le Lenovo Smart Display s’apparente à une enceinte Google Home, il dépasse cette dernière sur beaucoup de points. D’abord avec son design moderne et son dos imitation bois clair, mais c’est surtout son écran IPS Full HD de 10,1 pouces très lumineux qui se démarque. On évitera de mettre cette dalle dans une chambre à cause de cette forte luminosité, mais elle aura évidemment toute sa place dans un salon ou une cuisine.

Dans une cuisine justement, l’assistant Google permettra à tous les cuisiniers en herbe ou confirmés de suivre facilement des recettes de cuisine sur Marmiton ou encore 750g. Installé dans le salon, le Lenovo Smart Display pourra afficher votre agenda, la météo ou diffuser de la musique via Spotify, Deezer, Play Musique, Youtube Music et Amazon Music. Son haut-parleur 10 W, moins efficace qu’un Google Home classique, diffusera vos sons d’une manière tout de même très correcte. D’autant plus qu’il sera aisé de connecter des enceintes supplémentaires grâce à la technologie Bluetooth. Grâce à sa fonctionnalité Chromecast, il sera également possible de regarder une série Netflix, suivre un stream sur Twitch ou simplement utiliser le Lenovo Smart Display comme une télévision d’appoint, grâce à l’application Molotov par exemple.

Il est aussi équipé d’une caméra de 5 mégapixels grand-angle, pratique pour des visioconférences depuis le bureau ou pour de simples appels vidéo. Attention cependant, cette fonctionnalité ne peut être utilisée qu’avec Google Duo, et non Facebook Messenger, Zoom ou Skype. Enfin, le Lenovo Smart Display pourra faire office de centre de contrôle de vos objets connectés (lumières, système de sécurité, autres produits domestiques…).

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre test du Lenovo Smart Display !

