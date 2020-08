Pour 19 €, offrez-vous l’Amazon Echo Dot avec 1 mois de musiques illimités

Amazon propose une offre intéressante pour rentrer dans son écosystème. Vous pouvez vous inscrire à Amazon Music Unlimited et acquérir l'Echo Dot pour 19 euros le premier mois, puis 9,99 euros par mois ensuite.

Qui n’a jamais rêvé de gérer sa maison à la voix, d’éteindre la lumière ou de fermer les stores d’un coup de « Alexa ». Avec l’Amazon Echo Dot, c’est l’une des innombrables choses que l’on peut lui demander de faire pour nous. On peut aussi lui demander de jouer notre musique préférée. D’ailleurs, Amazon propose une offre intéressante avec l’Echo Dot et son service de streaming premium.

Retrouvez l'offre Amazon Echo Dot et Amazon Music Unlimited à 19 euros sur Amazon. L'abonnement musical est ensuite à 9,99 euros par mois et sans engagement. Cela fait donc l'Echo Dot à 9 euros au lieu de 49.

Cette troisième génération d’Echo Dot profite d’un design plutôt similaire aux anciennes avec cette forme de galet. C’est d’ailleurs toujours l’enceinte connectée la plus petite d’Amazon, et donc la plus discrète. On retrouve quatre boutons sur le dessus de ce galet pour monter/baisser le son, lancer une requête ou même désactiver le micro. Tout autour, un petit liseré bleu s’allume lorsqu’Alexa vous écoute.

On pourra donc solliciter Alexa pour lui demander de gérer les objets connectés de votre domicile si ceux-ci sont compatibles. On pourra aussi étendre les fonctionnalités d’Alexa avec les Skills pour appeler un chauffeur Uber par exemple. Autrement, il est possible de lui demander des informations basiques comme le temps qu’il fait ou la musique que l’on écoute.

D’ailleurs, cette offre intègre un abonnement musical à Amazon Music Unlimited. À la différence de Prime Music, ce service de streaming est totalement indépendant de l’abonnement Amazon Prime. Pour 9,99 euros par mois, vous aurez accès à un service de streaming premium avec plus de 60 millions de musiques et des playlists sur-mesure. Il vous suffira de télécharger Amazon Music sur iOS ou Android et vous pourrez écouter votre musique partout.

Si l’on peut demander à l’Echo Dot de jouer sa musique sur ses enceintes, vous pourrez aussi connecter ce petit galet à un système audio plus puissant via son port jack 3.5 pour profiter à la fois d’Alexa et d’une meilleure qualité sonore.

