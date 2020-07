Moins de 500 € pour ce Lenovo Ideapad 17″ équipé d’un Ryzen 5

Le Lenovo Ideapad de 17,3 pouces doté d'une belle fiche technique est aujourd'hui en promotion sur Darty. Il se négocie en ce moment à 499 euros au lieu de 599 hors période des soldes.

Avec sa ses produits Ideapad, Lenovo veut proposer de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent à un moindre prix. Leur particularité vient notamment de leur charnière qui peut ouvrir le laptop jusqu’à 180 degrés pour offrir le meilleur angle de vue possible. La référence L340 de la gamme est d’ailleurs en promotion sur Darty.

En bref

Un design sobre

Un Ryzen 5 et 128 Go de SSD

Une écran qui s’ouvre à 180 degrés

Au lieu de 599 à son lancement, le Lenovo Ideapad L340 est disponible à 499 euros sur Darty, une belle offre pour profiter comme il se doit de son écran de 17,3 pouces.

Pour en savoir plus 👇

Le Lenovo Ideapad L340 profite d’un design assez sobre dans sa couleur noire. Si ce PC a bien une particularité, c’est de pouvoir ouvrir l’écran à 180 degrés pour assurer le meilleur angle de vue possible. Une possibilité qui peut s’avérer pratique si vous devez montrer son écran à plusieurs personnes autour d’une table, lors d’une réunion par exemple.

Il s’équipe d’ailleurs d’une dalle de 17,3 pouces HD+ qui sera suffisante pour faire de la bureautique ou bien regarder une série occasionnellement. Il bénéficie d’un traitement antireflet qui lui permet d’être utilisé en toute circonstance, et ce même sur une terrasse ensoleillée.

En ce qui concerne les performances, le L340 est propulsé par un Processeur AMD Ryzen 5 3500U accompagné par 8 Go de RAM. Il est couplé avec un GPU Radeon Vega 8 d’AMD lui aussi d’AMD. Cette configuration devrait vous assurer d’effectuer sans problème les tâches quotidiennes ou encore lancer quelques jeux comme League of Legend ou World of Warcraft par exemple. Il dispose en plus d’un SSD de 128 Go et d’un HDD supplémentaire de 1 To pour stocker davantage.

Enfin, cet Ideapad est plutôt complet pour la connectique, une nouvelle qui devrait vous éviter d’avoir à transporter un hub systématiquement avec le PC… on trouve en effet un port HDMI, deux ports USB 3.0 ainsi qu’un USB-C.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.