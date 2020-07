Ce ZenBook d’Asus avec NumPad perd 200 euros à l’occasion des soldes

L'Asus ZenBook UX434FA-A9103T, avec son écran de 14 pouces et son NumPad, est aujourd'hui en promotion. Il se négocie à 799 euros sur Rue du Commerce, soit 200 euros de réduction.

Avec la gamme ZenBook, Asus tente de rivaliser avec les meilleurs dans le monde de l’ultraportable, et ça fonctionne. La lignée connait un design élégant et ne laisse pas de côté les performances pour un ultrabook. La marque taïwanaise se démarque en plus de la concurrence en intégrant sous le trackpad des dalles avec plus ou moins de définitions pour gagner en fonctionnalités. D’ailleurs, une des versions avec le NumPad est actuellement en promotion.

En bref

Un design digne d’un ultrabook haut de gamme

Le NumPad, pratique pour les calculs rapides

Un Intel Core i5 de 10e génération

Habituellement à près de 1 000 euros, le ZenBook UX434FA-A9103T avec NumPad est aujourd’hui à 799 euros sur Rue du Commerce, soit une réduction de 200 euros pour cet excellent ultraportable.

Une autre alternative est possible avec ce VivoBook 14 pouces. Pour 699 euros sur Cdiscount au lieu de 849, il propose une fiche technique équivalente et intègre lui aussi le NumPad.

Pour en savoir plus 👇

Avec 1,26 kg sur la balance, le ZenBook UX434FA-A9103T profite d’une légèreté bien pratique lors des déplacements. Il arbore un design sobre et élégant, tout en finesse. Son écran brillant de 14 pouces propose une définition Full HD et ne laisse que très peu de place aux bordures du châssis pour une compacité optimale.

Si son design plait, le confort n’est pas oublié grâce notamment à son clavier qui se surélève légèrement lorsqu’on ouvre le laptop. Le NumPad amène aussi un confort supplémentaire. Ce petit réseau de LEDs placé sous le trackpad apporte une sorte de second écran afin de saisir plus facilement des données numériques ou bien effectuer quelques calculs rapidement. Pratique.

Pour son prix, ce ZenBook jouit de performances tout à fait honorables. Il est propulsé par un Intel Core i5 de dixième génération épaulé par 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Le laptop propose une fiche technique suffisante pour faire tourner la plupart des applications utilisées quotidiennement sur un PC de ce genre. Concrètement, les logiciels bureautiques ou la navigation Internet sont des tâches largement réalisables.

Enfin, l’autonomie est à l’honneur sur ce ZenBook d’Asus. Le constructeur annonce jusqu’à 14 heures en fonction de votre utilisation. Elle devrait donc vous permettre de tenir une journée loin du chargeur sans problème.

