Sorti en fin d’année 2018, le Motorola One est le premier smartphone du constructeur sous le label Android One. Il est aujourd’hui disponible à la moitié de son prix d’origine sur Rue du Commerce : 149 euros au lieu de 299 euros.

One Action, One Pro ou encore One Vision, ce sont autant de modèles qui prouvent la ferme intention de Motorola de continuer à travailler avec le projet Android One. Le premier d’entre eux, le Motorola One, devient alors de plus en plus abordable au fur et à mesure que les modèles se succèdent. On le trouve aujourd’hui sur Rue du Commerce à 149 euros seulement, au lieu de 299 au moment de son lancement.

Après le succès des Xiaomi Mi A2 et Mi A2 Lite, Motorola a également décidé de croquer un bout du gâteau Android One avec son Motorola One. Comme ses concurrents chinois, ce smartphone a la particularité de disposer du label de Google et de son interface épurée et simplifiée, souvent assimilée à une version pure d’Android. Un point fort donc pour celles et ceux qui sont allergiques aux surcouches trop encombrées des constructeurs.

Sa fiche technique ressemble d’ailleurs étrangement à la solution « Lite » du constructeur chinois, avec notamment la présence d’un Snapdragon 625 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration ne fera pas de miracles avec les applications gourmandes mais ce n’est de toute façon pas le but d’un smartphone orienté entrée de gamme. Il propose une expérience utilisateur fluide et c’est amplement suffisant pour le prix. Il a d’ailleurs reçu Android 9.0 Pie, un des autres avantages du label qui permet (logiquement) de recevoir en temps et en heure les diverses mises à jour de sécurité.

Enfin, il y a un autre avantage important à citer : les économies d’énergie liée à la légèreté de l’OS. De ce fait, la petite batterie de 3 000 mAh peut facilement tenir pendant deux jours, même avec une utilisation intensive du smartphone. Un bel exploit que l’on doit notamment à son écran peu gourmand de 5,99 pouces d’une définition HD+.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Motorola One.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

L’interface épurée et simplifiée d’Android One

Le suivi des mises à jour (sécurité, OS, etc.)

Et une autonomie bien gérée

Par le biais d’une vente flash, le Motorola One s’affiche aujourd’hui à 149 euros sur Rue du Commerce, contre 299 euros à sa sortie.

Retrouvez le Motorola One à 149 euros