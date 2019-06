Commercialisé à 229 euros à son lancement, le Honor 10 Lite est dorénavant disponible à 129 euros sur Amazon, soit une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

Le groupe Huawei prévoit de vendre 20 à 30% de smartphones en moins sur l’année 2019 suite à la décision des États-Unis, et cela a également un impact sur les prix de ses téléphones, dont ceux de sa filiale Honor. Aujourd’hui, on trouve par exemple le Honor 10 Lite sur Amazon au prix plancher de 129 euros seulement.

À ce prix, autant dire que le Honor 10 Lite profite désormais d’un rapport qualité/prix excellent. Il peut compter sur la puissance du SoC Kirin 710 et 3 Go de mémoire vive pour assurer une expérience utilisateur toujours fluide, tout en faisant tourner quelques jeux 3D du Play Store. La puce milieu de gamme de HiSilicon a toujours démontré des performances honorables sur ce segment et ce n’est pas cette itération qui dérogera à la règle.

Bien qu’il ressemble fortement au Huawei P Smart 2019, force est de constater que le smartphone de la maison Honor propose tout de même un design de qualité pour cette gamme de prix. L’écran borderless de 6,21 pouces avec son encoche discrète, les jolis reflets de son dos en verre ou encore ses bords arrondis qui facilitent la préhension sont autant d’éléments esthétiques appréciables.

On ne peut néanmoins pas faire les mêmes éloges sur la partie photo du téléphone chinois. Son double capteur principal de 13 + 2 mégapixels et sa caméra frontale de 24 mégapixels offrent des résultats satisfaisants quand les conditions sont réunies, mais les clichés sont difficilement exploitables en basse lumière.

En revanche, il va se rattraper en partie au niveau de son autonomie. Ce n’est pas la plus extraordinaire avec sa batterie de 3 400 mAh, mais elle suffira amplement pour tenir toute la journée avec une utilisation intensive.

Il faut savoir qu’une décision des États-Unis empêche Google de proposer ses applications à Huawei et Honor. Pour l’heure, rien n’indique que ce smartphone sera oui ou non mis à jour vers Android 10 Q avec les services Google. Pour le moment, il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface EMUI 9.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 10 Lite.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Les performances correctes du Kirin 710

Son design soigné et agréable en main

Son autonomie dans la moyenne

Le Honor 10 Lite est aujourd’hui disponible à 129 euros sur Amazon, contre 229 euros à sa sortie.

