Si l’un des smartphones de la gamme Galaxy A 2019 de Samsung vous fait l’œil, c’est peut-être le moment de craquer. Pour les soldes d’été 2019, on retrouve : le Galaxy A20e à 169 euros (au lieu de 189 euros), le Galaxy A40 à 229 euros (au lieu de 249 euros), le Galaxy A50 à 339 euros (au lieu de 359 euros) et le Galaxy A70 à 379 euros (au lieu de 409 euros) sur Cdiscount.

Le Samsung Galaxy A70 à 379 euros

Le Samsung Galaxy A70 possède une particularité importante : une dalle Super AMOLED qui propose une large diagonale de 6,7 pouces. Pour avoir un ordre d’idée, il possède grosso modo le même gabarit que l’imposant OnePlus 7 Pro. Cette taille d’écran est alors idéale pour dévorer du contenu en tout genre, même si elle rend difficilement manipulable le smartphone avec une seule main. Sous la dalle se cache également un capteur d’empreintes.

Ce modèle grand format est d’ailleurs le smartphone le plus puissant de cet article grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 675 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration permet tout simplement de faire tourner fluidement les jeux 3D — dont Fortnite mobile — même s’il ne faut pas espérer jouer dans les meilleures conditions graphiques.

Du côté de la photo, on retrouve un module triple capteurs de 32 + 8 + 5 mégapixels qui apporte une polyvalence acceptable (mode ultra grand-angle, mode portrait, etc.) mais la qualité n’est pas aussi impressionnante qu’un Pixel 3a vendu quasi au même prix. Le grand smartphone coréen brille surtout grâce à son autonomie exemplaire. Sa batterie de 4 500 mAh le classe tout simplement parmi les 5 des smartphones plus autonomes du moment.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A70.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Sa large dalle Super AMOLED idéale pour dévorer du contenu

Ses performances au-dessus du Galaxy A50

Son autonomie exemplaire

Le Samsung Galaxy A70 est aujourd’hui disponible à 379 euros sur Cdiscount, contre 409 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy A50 à 339 euros

Le Galaxy A50 est sûrement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du catalogue de Samsung actuellement. Son écran AMOLED passe à une diagonale de 6,4 pouces et intègre un capteur d’empreintes optique sous la dalle, son Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive lui permet d’offrir des performances honorables, que ce soit au niveau de l’expérience utilisateur qu’avec les jeux 3D du Play Store, et son appareil photo passe à une configuration triple capteur 25 + 8 + 5 mégapixels qui apporte aussi bien la qualité que la polyvalence.

Ce n’est pas fini. Il se veut également être un monstre d’autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh, où celle-ci lui permet facilement de tenir pendant deux journées entières, voire plus. Bref, un smartphone que l’on recommande chaudement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran Super AMOLED avec capteur d’empreintes

Ses performances honorables

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie plus que confortable

Le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui disponible à 339 euros sur Cdiscount, contre 359 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy A40 à 229 euros

Si vous recherchez une solution plus abordable que celle proposée avec le Galaxy A50, le Samsung Galaxy A40 devrait vous convenir. Il conserve un écran borderless profitant de la technologie AMOLED, dans un format assez compact grâce à sa diagonale ne dépassant pas les 5,9 pouces.

Il propose ensuite des bonnes performances grâce à son Exynos 7904 et ses 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide avec l’interface One UI basée sur Android 9.0 Pie, mais elle trouvera en revanche ses limites avec les jeux 3D. Pour ce qui est de la photo, son double capteur 16 + 5 mégapixels est bon de jour, avec une polyvalence appréciée grâce à ses modes portrait et ultra grand-angle, mais évidemment moins efficace de nuit.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé du Samsung Galaxy A40.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran AMOLED

Sa prise en main confortable

Son autonomie bien gérée grâce à sa fiche technique modeste

Le Samsung Galaxy A40 est aujourd’hui disponible à 229 euros sur Cdiscount, contre 249 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy A20e à 169 euros

Le Galaxy A20e est avant tout destiné aux petites bourses qui souhaitent profiter de la nouvelle interface One UI. Comme son nom l’indique avec la lettre « e », le smartphone est considéré comme le modèle compact de la gamme avec son gabarit se rapprochant fortement du Galaxy S10e (69,7 x 147,4 x 8,4 mm contre 69,9 x 142,2 x 7,9 mm) et son écran borderless — IPS LCD « Infinity-V » affichant une définition de HD+ de 1560 x 720 pixels — d’une diagonale de 5,8 pouces.

Concernant le reste de ses caractéristiques, on retrouve un SoC Exynos 7884 ici épaulé par 3 Go de mémoire vive, une batterie de 3 000 mAh, un double capteur principal de 13 + 5 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, ainsi qu’une capacité de stockage de 32 Go.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son petit prix

Son design compact

L’interface One UI, tout simplement

Le Samsung Galaxy A20e est aujourd’hui disponible à 169 euros sur Cdiscount, contre 189 euros à sa sortie.

