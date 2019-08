Autonome, performant et élégant, le Samsung Galaxy A50 est sans doute l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie, encore plus à ce prix. Il est aujourd’hui remisé à 230 euros grâce au code promo RAKUTEN15, moins cher qu’un Galaxy A40 donc. Vous recevrez également 24,50 euros offerts en rejoignant gratuitement le Club R.

Si le Samsung Galaxy A50 bénéficiait d’ores et déjà d’un excellent rapport qualité/prix à sa sortie, il devient encore plus intéressant avec plus d’une centaine d’euros en moins sur la facture. En utilisant le code promo RAKUTEN15, le smartphone coréen passe au prix tout doux de 230 euros, contre 349 euros à son lancement.

De prime abord, le Samsung Galaxy A50 ressemble beaucoup à son petit-frère, le Galaxy A40. Ils arborent le même design, dorénavant propre à la gamme Galaxy A, avec des finitions particulièrement soignées pour un résultat toujours agréable en main. La principale différence vient du gabarit, où l’on se rend vite compte que son écran d’une diagonale de 6,4 pouces est bien plus imposant en main que les 5,9 pouces du A40. Ne vous inquiétez pas, l’interface One UI aide beaucoup pour faciliter la manipulation du téléphone à une main.

Il possède surtout une fiche technique bien plus complète. On retrouve par exemple l’ajout d’un capteur d’empreintes sous sa dalle Super AMOLED, ainsi qu’un triple capteur photo au dos de l’appareil. Il faut d’ailleurs admettre que son module 25 + 8 + 5 mégapixels capture de très bons clichés dans la plupart des situations, bien qu’il éprouve quelques difficultés en basse lumière. On apprécie d’autant plus la polyvalence apportée sur cette gamme de prix, notamment grâce à son mode ultra grand-angle plutôt efficace.

Le Galaxy A50 monte également en puissance avec l’intégration du SoC Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Certes, ce n’est pas la configuration la plus performante du segment milieu de gamme, mais elle est déjà satisfaisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur toujours fluide, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D. La qualité graphique ne sera pas optimale, mais c’est clairement jouable. De plus, il vous accompagnera pendant minimum deux jours grâce à sa grosse batterie de 4 000 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 10 W).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

One UI idéal sur un grand écran

Le capteur d’empreintes sous la dalle Super AMOLED

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie très confortable

En utilisant le code promo RAKUTEN15, le Samsung Galaxy A50 descend aujourd’hui à 230 euros sur le site de Rakuten, contre 349 euros à sa sortie. N’oubliez pas de rejoindre gratuitement le Club R pour bénéficier de 24,50 euros offerts sur votre prochaine commande.

Retrouvez le Samsung Galaxy A50 à 230 euros sur Rakuten

RAKUTEN15