Vous aviez dans l’idée de faire des économies en achetant un smartphone chez Xiaomi ? Malin. Une bonne nouvelle va toutefois vous intéresser : Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 8 et 8A ou encore Xiaomi Mi A3, ils sont tous en promotion sur Amazon pendant le Black Friday.





Avant même son arrivée officielle dans l’Hexagone en 2018, Xiaomi s’était déjà forgé une certaine réputation avec ses nombreux produits proposant un rapport qualité/prix excellent par rapport à la concurrence. En prenant en compte les promotions du Black Friday, autant dire que c’est une affaire en or d’acheter un smartphone Xiaomi à petit prix aujourd’hui.

Retrouvez tous les smartphones Xiaomi en promotion sur Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 8 à partir de 149 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 est le successeur de l’excellent Redmi Note 7. Il reprend le flambeau en améliorant évidemment la formule gagnante, notamment avec un SoC plus puissant qu’auparavant en intégrant le Snapdragon 665 (au lieu de 660) et une solution photographique plus polyvalente grâce à son quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours aussi convaincante avec une grosse batterie de 4 000 mAh.

Notez en revanche qu’il ne s’agit pas de la version européenne baptisée 8T. Bien que les deux smartphones sont identiques au niveau de leur fiche technique, ce modèle fait néanmoins l’impasse sur une puce NFC (compatible Google Pay), le chargeur de 18 W et une compatibilité avec la bande de fréquence B28 / 700 Hz, indispensable pour les abonnés Free mobile.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8T.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en bref

La polyvalence de son quadruple capteur photo

Son Snapdragon 665 efficace pour jouer aux jeux 3D

Une autonomie toujours confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 8 est en promotion sur Amazon pour les trois modèles suivants : 3+32 Go à 149 euros ; 4+64 Go à 162 euros et 4+128 Go à 179 euros, alors que la version 8T est disponible à partir de 199 euros sur le Mi Store.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (3+32 Go) à 149 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+64 Go) à 162 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+128 Go) à 179 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro à partir de 208 €

Comme son nom l’indique, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est une version boostée du modèle ci-dessus. Tout d’abord, il se distingue par une fiche technique bien plus alléchante, notamment en intégrant la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T.

Son module photo est également équipé de 4 capteurs, mais dont un de 64 mégapixels au lieu de 48. Ensuite, son autonomie est également revue à la hausse grâce à sa batterie de 4 500 mAh. De plus, il intègre un puce NFC (compatible Google Pay), la bande 4G 700 MHz (forte utile pour les abonnés Free Mobile) et le chargeur de 18 W (pour la charge rapide).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro en bref

La puissance de la puce Helio G90T au quotidien

Une autonomie excellente avec sa batterie de 4 500 mAh

Compatible NFC, B28 / 700 Hz et charge rapide jusqu’à 18 W

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est quant à lui disponible en promotion pour deux modèles : le 64 Go à 208 euros (au lieu de 249 euros) et le 128 Go à 222 euros (au lieu de 259 euros).

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64 Go) à 208 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128 Go) à 222 €

Le Xiaomi Redmi 8 à partir de 111 €

Le Xiaomi Redmi 8 est la nouvelle solution entrée de gamme du constructeur chinois, annoncé le 12 octobre 2019. Il convient à celles et ceux qui ont un usage basique d’un smartphone, à savoir passer des appels, envoyer des messages, consulter ses mails ou encore naviguer sur Internet.

Sa fiche technique est plutôt timide (Snapdragon 439 + 3 ou 4 Go de RAM), mais cela est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De plus, il promet sur le papier une belle autonomie grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh (rechargeable via USB-C). Son double capteur 12 + 2 mégapixels est en revanche plus anecdotique.

Le Xiaomi Redmi 8 en bref

Un smartphone pas cher et fonctionnel

Il convient pour une utilisation basique au quotidien

Sa grosse batterie de 5 000 mAh promet d’atteindre des sommets

En ce qui concerne le Xiaomi Redmi 8, il est également en promotion pour deux modèles différents : 3+32 Go à à 111 euros et 4+64 Go à 135 euros.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (3+32 Go) à 111 €

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (4+64 Go) à 135 €

Une version plus allégée et plus abordable, elle se nomme Xiaomi Redmi 8A. La fiche technique est quasi similaire, à la différence de 2 Go de mémoire et d’un mono capteur de 12 mégapixels. Il est disponible à 99 euros seulement.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8A à 99 €

Le Xiaomi Mi A3 à partir de 161 €

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier représentant du label Android One pour le constructeur chinois. En plus de proposer une interface épurée et simplifiée avec la promesse de recevoir les dernières mises à jour majeure et de sécurité pendant 2 à 3 ans minimum, il profite d’une fiche technique très sympathique pour le prix.

On trouve un écran AMOLED de 6 pouces de bonne facture, un Snapdragon 665 épaulé par 3 ou 4 Go de RAM pour faire tourner les jeux gourmands et une batterie de 4 030 mAh pour endurer les épreuves de votre quotidien pendant deux jours. De plus, il intègre un triple capteur photo pour apporter toute la polyvalence souhaitée en 2019.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi A3.

Le Xiaomi Mi A3 en bref

L’interface épurée d’Android One et le suivi des mises à jour

Un rapport performances/prix au top avec le Snapdragon 665

Une autonomie de deux jours, voire plus selon l’utilisation

Pendant le Black Friday, deux modèles du Xiaomi Mi A3 sont en promotion : le 4+64 Go à 161 euros (au lieu de 219 euros) et le 4+128 Go à 179 euros (au lieu de 249 euros).

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (4+64 Go) à 161 €

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (4+128 Go) à 179 €

Le Xiaomi Mi 9T Pro à 358 €

Le Xiaomi Redmi 9T Pro est par définition un « flagship killer« . Il n’est certes pas le plus abordables de cette sélection, mais il l’est clairement face à la concurrence. Il possède d’ailleurs quasi tous les arguments d’un smartphone premium, mais pour le prix d’un milieu de gamme (d’autant plus pendant le Black Friday). Tout d’abord, il embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces coupé par aucune bulle ni encoche, la caméra à selfies est dissimulée dans un mécanisme pop-up. Il est d’ailleurs parfaitement autonome grâce à sa batterie de 4 000 mAh, rechargeable via USB-C est compatible charge rapide jusqu’à 27 W. Ensuite, il est propulsé par un Snapdragon 855, l’un des SoC les plus puissants de la sphère Android actuellement. Bref, une belle machine de guerre.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en bref

Son écran AMOLED totalement borderless

Son autonomie très confortable avec 4 000 mAh

Les performances très élevées de son Snapdragon 855

Au lieu de 429 euros, la version 128 Go du Xiaomi Mi 9T Pro est aujourd’hui disponible à 358 euros sur Amazon, soit une économie de plus de 70 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro (128 Go) à 358 €

Découvrez notre guide d’achat dédié

Afin de découvrir les autres références du célèbre constructeur chinois, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones Xiaomi.