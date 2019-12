Samsung Galaxy A50 : 20 % de remise et livraison garantie avant Noël chez Cdiscount

Si vous avez la possibilité de faire monter en gamme le smartphone de l’un de vos proches, c’est aujourd’hui une belle opportunité. Le Samsung Galaxy A50 est remisé à 279 euros sur Cdiscount, contre 349 euros habituellement.

Le Samsung Galaxy A50 est un smartphone bien équilibré. Il répond pratiquement à tous les usages pour un prix sacrifié aujourd’hui. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Cdiscount, donc avec une garantie de 2 ans. De plus, vous serez livré avant Noël.

En bref

Le capteur d’empreintes sous la dalle Super AMOLED

La polyvalence de son appareil photo

Son autonomie très confortable

One UI sur « grand » écran

Au lieu de 349 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui affiché à 279 euros en trois coloris : noir, bleu et blanc.

Le Samsung Galaxy A50 arbore le même design que la majorité des autres membres de sa famille. Les finitions sont soignées pour un résultat toujours agréable en main, mais force est de constater que le smartphone est tout de même un peu massif avec son écran de 6,4 pouces. Pas de panique, l’interface One UI aide beaucoup pour faciliter la manipulation du téléphone à une main.

Il possède par ailleurs une fiche technique bien équilibrée pour son prix. Un constat que l’on faisait à sa sortie et d’autant plus en promotion. On retrouve par exemple un capteur d’empreintes sous sa dalle Super AMOLED, ainsi qu’un triple capteur photo au dos de l’appareil. Son module 25 + 8 + 5 mégapixels capture par ailleurs de bons clichés dans la plupart des situations, bien qu’il éprouve quelques difficultés en basse lumière. On apprécie d’autant plus la polyvalence apportée sur cette gamme de prix, notamment avec son mode ultra grand-angle plutôt efficace.

Le Galaxy A50 est enfin propulsé par le SoC Exynos 9610, épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est pas la plus performante du segment milieu de gamme, mais elle est déjà satisfaisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur toujours fluide, tout en ayant la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D comme Fortnite ou PUBG. La qualité graphique ne sera pas optimale, mais c’est clairement jouable. De plus, il vous accompagnera pendant minimum de deux jours grâce à sa grosse batterie de 4 000 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 10 W).

