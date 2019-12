Le Xiaomi Mi Mix 3 tombe sous la barre des 250 euros, avec une station de recharge sans fil en bonus

Le Xiaomi Mi Mix est un smartphone assez amusant, et franchement original avec son slider manuel dans lequel est logé la caméra frontale. Il est disponible moins de 250 euros, après ODR de 50 euros, et avec une station de recharge sans fil.

La gamme Mi Mix de Xiaomi fait dans l’originalité, le Mi Mix 3 l’est grâce à son écran totalement borderless et son slider manuel qui dissimule les caméras frontales. On aime, ou on n’aime pas, mais si on aime, vous pouvez vous le procurer pour moins de 250 euros (après ODR de 50 euros), et avec une station de recharge sans fil supplémentaire offerte chez Rue du commerce. C’est moitié moins que son prix de lancement de 499 euros.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en bref

Un design unique avec slider et un bel écran AMOLED

Une autonomie confortable (et compatible charge rapide)

Des performances élevées avec le combo S845 + 6 Go de RAM

Vendu à 499 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Mix 3 est aujourd’hui disponible à 249 euros sur Rue du Commerce Pour obtenir ce prix, il est indispensable de prendre en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 mars 2020.

En savoir plus 👇

À l’instar de ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi Mix 3 mise beaucoup sur l’originalité de son design. Il modernise néanmoins la formule « totalement borderless » pour laisser cette fois-ci toute la place à son bel écran AMOLED de 6,39 pouces. Le constructeur chinois a intégré un slider manuel, pour cacher le capteur avant. Si cela peut paraître étrange à l’heure où la plupart des capteurs avant cachés le sont grâce à un mécanisme motorisé, le slider manuel a ce petit quelque chose de sensuel assez plaisant.

Le smartphone chinois peut compter sur son Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive pour ses performances, c’est une puce de la saison 2018, mais elle tient très largement la route. Le Mi Mix 3 se montre plutôt endurant malgré sa petite batterie de 3 200 mAh. Il tiendra aisément toute la journée dans le cadre d’un usage courant. De plus, il est compatible avec la charge sans-fil et le socle de recharge nécessaire à cet effet est livré dans la boîte du téléphone, donc pas de dépenses supplémentaires. Ce bon plan vous en accorde un second, pour le mettre au bureau par exemple.

La partie photo s’articule autour d’un double capteur 12 mégapixels à l’arrière et sa double caméra 24 + 2 mégapixels à l’avant. Quel que soit le module utilisé, le Xiaomi Mi Mix 3 arrive à capturer de beaux clichés, même si aujourd’hui, il sera forcément en retrait par rapport à des terminaux autour de 500 euros, son prix d’origine. Désormais moitié moins cher, il fera sans doute mieux que des téléphones récents au même prix.

Découvrez notre guide d’achat dédié

