iPhone XR : Amazon baisse le prix de l’ancien smartphone abordable d’Apple

Commercialisé à 855 euros en 2018, l’iPhone XR est passé officiellement à 709 euros depuis la sortie de l’iPhone 11 en 2019. Aujourd’hui en 2020, l’ancien smartphone abordable d’Apple revient à 629 euros sur Amazon.

L’iPhone XR a peut-être récemment trouvé un remplaçant, mais cela ne l’empêche pas pour autant d’être toujours intéressant aujourd’hui, surtout à ce prix. De plus, le produit et vendu et expédié par Amazon, donc avec une garantie de 2 ans.

L’un des meilleurs écrans LCD du marché

La puissance de sa puce A12 Bionic

Sa compatibilité charge sans fil

Par le biais d’une vente flash, le modèle 64 Go de l’iPhone XR est aujourd’hui affiché à 629 euros sur Amazon. Le smartphone d’Apple est disponible en deux coloris à ce prix : en rouge et en blanc.

Comme dit précédemment, l’iPhone XR est l’ancien smartphone abordable de la marque à la pomme. Il a été remplacé par l’iPhone 11 depuis le keynote d’Apple en septembre dernier. Comme son successeur, lui aussi a fait quelques sacrifices pour faire baisser la facture, mais force est de constater qu’il profite d’un excellent rapport qualité/prix aujourd’hui.

Sa dalle Liquid Retina de 6,1 pouces n’est pas OLED, mais LCD. Ce n’est pas si grave, elle est tellement bien calibrée qu’il est, à vrai dire, presque impossible de faire la différence entre les deux technologies à l’œil nu. Ensuite, pas de multiples capteurs pour ce XR, mais un mono de 12 mégapixels qui fait largement le travail au quotidien, même si on regrette le léger manque de polyvalence.

Il est enfin propulsé par la puce A12 Bionic pour assurer une expérience utilisateur fluide, mais aussi pour faire tourner des jeux gourmands. De plus, il est autonome (1 à 2 jours selon l’utilisation) et est compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone XR.

